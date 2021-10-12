Британский актер Уилл Поултер исполнит роль спасителя миров Адама Уорлока.

В третьей части "Стражей галактики", выход которой на экраны запланирован на май 2023 года, представят нового могущественного супергероя Marvel – Адама Уорлока.

Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил режиссер фильма Джеймс Ганн.

Роль нового персонажа досталась британскому актеру Уиллу Поултеру, известному по фильмам "Хроники Нарнии: Покоритель зари", "Бегущий в лабиринте", "Выживший", "Черное зеркало: Брандашмыг" и "Солнцестояние".

"Добро пожаловать в семью Стражей, Уилл Поултер. Он потрясающий актер и замечательный парень. Увидимся через пару недель #AdamWarlock #GotGVol3", – написал Ганн.

Кто такой Адам Уорлок

Персонаж комиксов издательства Marvel Адам Уорлок впервые был представлен в 1967 году под именем "Мужчина". Он был создан сценаристом Стэном Ли и художником Джеком Кирби. Как Адама Уорлока его представили только 1972 году. В разных ипостасях он появлялся в комиксах на протяжении четырех десятков лет.

Адам Уорлок в комиксах представляет сторону добра. Входит в организации Стражи Галактики и Дозор Бесконечности, также среди его основных союзников Капитан Марвел. Основные враги – Магус, Богиня и Танос.

Среди его основных способностей – сверхчеловеческие физические характеристики, полет, создание кокона для регенерации, манипуляция энергией и ее поглощение, правление материей, использование магии, а также упраавление Камнями бесконечности.

Читайте такжеСериал "Локи" продлен на второй сезонПо легенде, Мужчина – творение ученых. Он был прототипом солдата, из которых хотели создать армию для завоевания мира. Формируясь в коконе, Адам услышал планы своих хозяев и, восстав против них, улетел в космос, чтобы позже стать спасителем миров.

"Стражи Галактики. Часть 3": что известно

Главные роли в фильме, относящемся к четвертой фазе киновселенной Marvel, вновь исполнят Крис Прэтт (Питер Квилл / Звездный Лорд), Зои Салдана (Гамора), Дэйв Батиста (Дракс Разрушитель), Вин Дизель (Грут) и Брэдли Купер (Ракета). Также к своим ролям вернутся Карен Гиллан (Небула), Пом Клементьефф (Мантис) и Шон Ганн (Краглин).

Сюжет фильма держится в секрете, однако перед ним в рамках четвертой фазы у Marvel еще немало фильмов ("Шан-Чи и легенда десяти колец" (2021), "Вечные" (2021), "Человек-паук: Нет пути домой" (2021), "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" (2022), "Тор: Любовь и гром" (2022), "Черная пантера: Ваканда навеки" (2022), "Марвелы" (2022) и "Человек-муравей и Оса: Квантомания" (2023) и сериалов (в том числе "Мисс Марвел" (2022) и "Лунный рыцарь" (2022), которые наверняка в конечном итоге будут объединены общим сюжетом. Более того, Крис Прэтт, Пом Клементьефф, Дэйв Батиста, Карен Гиллан и Шон Ганн появятся в фильме "Тор: Любовь и гром". Напомним, именно с ними Тор в конце "Мстители: Финал" отправился в космическое путешествие.

Вас также могут заинтересовать такие материалы:

Автор: Марина Григоренко