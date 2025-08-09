Артист признался, что приносит ему прибыль.

Известный украинский певец Александр Пономарев, который сегодня, 9 августа, празднует свое 52-летие, рассказал о заработках во время войны.

Не секрет, что уже много лет артист является владельцем студии звукозаписи. Однако признался, что сейчас она не работает.

"Наша студия "З ранку до ночі", на которой записывались почти все артисты, пока остановила свою работу и не функционирует. Потому что ребята, которые на ней работали, или служат в армии, или уехали за границу", - отметил Александр в комментарии для ТСН.ua.

Пономарев добавил, что сейчас имеет другие источники дохода, о которых сказал так:

"Что касается заработков, я получаю авторские выплаты, у меня есть свой YouTube-канал, также иногда корпоративные концерты. Конечно, их стало намного меньше, но я не жалуюсь, потому что сейчас всем трудно".

Также исполнитель отметил, что имеет собственную Вокальную Академию, которой уже десять лет. Однако этот бизнес, по словам Александра, не приносит ему прибыли.

"Сказать, что я на этом что-то зарабатываю, я не могу, потому что этот бизнес выходит примерно в ноль. И меня это устраивает. Сейчас Академии уже 10 лет, но первые четыре я постоянно ее финансировал. В среднем выходило где-то четыре тысячи долларов в месяц. Но для меня это никогда не было бизнесом, скорее, душевный порыв. Это место для детей и взрослых, где они учатся раскрывать свой талант", - подчеркнул Пономарев.

