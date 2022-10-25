В украинский прокат фильм должен выйти 16 февраля 2023 года одновременно со всем миром.

Кинокомпания Marvel Studios представила первый трейлер супергеройского фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania), который станет продолжением фильм "Человек-муравей и Оса" 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм должен выйти 16 февраля 2023 года одновременно со всем миром.

Фильм "Человек-муравей и Оса: Квантомания" официально начнет пятую фазу кинематографической вселенной Marvel. Партнеры-супергерои Скотт Лэнг (Пол Радд) и Хоуп Ван Дайн (Эванджелин Лилли) возвращаются на экраны, чтобы продолжить свои приключения как Человек-муравей и Оса. Вместе с родителями Хоуп, Хэнком Пимом (Майкл Дуглас) и Джанет Ван Дайн (Мишель Пфайффер), они исследуют Квантовое измерение и знакомятся с новыми странными созданиями. Это приключение позволяет героям выйти за пределы возможного. В процессе к ним присоединяется дочь Лэнга Кэсси (Кэтрин Ньютон).

Также в фильме к роли суперзлодея Канга Завоевателя вернется Джонатан Мейджорс, впервые предствленный в сериале "Локи". Именно он должен стать основным антогонистом в двух последующих фазах КВМ.

Кроме того, одну из ролей в фильме сыграет Билл Мюррей.

Режиссером фильма выступил Пейтон Рид, снявший предыдущие две части "Человека-муравья", а также работавший над сериалом "Мандалорець".

"Человек-муравей" – что известно о франшизе

Впервые персонаж "Человек-муравей" появился на страницах Marvel Comics в 1962 году. С помощью специального костюма он может уменьшать свой размер. Первым и самым известным Человеком-муравьем был доктор Генри Джонатан Пим, более известный как Хэнк Пим. Он також является одним из основателей Мстителей. В 1979 году новым Человеком-муравьем стал вор Скотт Лэнг, который украл костюм и уменьшительный газ у Хэнка Пима, чтобы спасти свою дочь Кэсси от сердечного заболевания.

Первый фильм из серии "Человек-муравей" вышел в 2015 году и сосредоточился на персонаже Скотта Лэнга, который случайно украл костюм Человека-муравья из дома Пима. Позже ученый заставляет Лэнга работать на него, используя костюм. Одновременно Скотт сближается с дочерью Пима Хоуп ван Дайн.

В следующий раз "Человек-муравей" появляется на экране в фильме "Первый мститель: Потистояние" 2016 года присоединившись к команде Капитана Америка.

Во втором фильме из серии "Человек-муравей", вышедшем в 2018 году, Хоуп ван Дайн становится новой Осой, приняв костюм своей пропавшей много лет назад матери и напарницы Пима. В конце фильма они ее находят.

Далее Скотт Лэнг участвует в финальной битве с Таносом в фильме "Мстители: Завершение" 2019 года.

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