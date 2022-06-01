Топ-10 сериалов июня: "Пацаны", "Мир Дикого Запада", "Академия Амбрелла" и "Бумажный дом: Корея"

Июнь 2022 года принесет зрителям у "малых экранов" новые сезоны сразу нескольких популярных сериалов, среди которых "Пацаны", "Мир Дикого Запада", "Академия Амбрелла" и "Острые козырьки". Но будет и несколько новинок, включая супергеройскую "Мисс Марвел", южнокорейский ремейк "Бумажного дома" и комедию об Апокалипсисе "Дурак от Бога". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил подборку 10 самых ожидаемых сериалов июня 2022 года, которые помогут вам скрасить комендантский час.

Пацаны / The Boys (Amazon Prime, премьера 3 июня 2022 года, 3 сезон)

3 июня выйдут сразу три эпизода нового сезона популярного антисупергеройского сериала "Пацаны", остальные пять серий будут выходить раз в неделю.

События сериала, успешно стартовавшего в 2019 году, происходят в жесткой альтернативной супергеройской вселенной, где люди со сверхспособностями работают на корпорацию Vought International, делая все ради шоу, а не спасения людей. При этом большинство супергероев, самые знаменитые из которых формируют так называемую Семерку, на самом деле весьма аморальны и жестоки. Большинство супергероев пародируют самых популярных героев комиксов: Хоумлендер – Супермена, Королева Мэйв – Чудо-женщину, Солдатик – Капитана Америка, Подводный – Аквамена. Противостоит им группа мстителей, которые называют себя "Пацаны".

События третьего сезона будут разворачиваться спустя год после второго. Хоумлендер все еще подавлен, а Мясник работает на правительство под руководством Хьюи. Но всех их не устраивает такое положение вещей, они жаждут мести и новых столкновений. Поэтому, когда Пацаны узнают о новом таинственном антисупергеройском оружии, они вновь сталкиваются с Семеркой, начинают войну и узнают легенду о первом Супергерое – Солдатике.

К своим ролям в третьем сезоне "Пацанов" вернутся большинство актеров из первых двух сезонов, включая Карла Урбана (Мясник), Джека Куэйда (Хьюи), Энтони Старра (Хоумлендер), Эрин Мориарти (Старлайт), Доминик Макеллиготт (Королева Мэйв), Лаза Алонсо (Молоко Матери), Чейса Кроуфорда (Подводный) и других. Среди новичков сезона – звезда "Сверхъестественного" Дженсен Эклз в роли Солдатика.

В ритме жизни / Physical (Apple TV+,премьера 3 июня 2022 года, 2 сезон)

События сериала разворачиваются в начале 80-х годов в солнечном городе Сан-Диего. В центре сюжета – застенчивая домохозяйка Шейла Рубин, которая всю жизнь живет в тени своего мужа, во всем ему подчиняясь. Однажды женщина открывает для себя мир аэробики, благодаря чему она не только улучшает свою форму, но и приобретает уверенность в себе. И вот она уже мчится на встречу своей мечты, вопреки негодованию супруга.

Главную роль в этом сериале в жанре черная комедия/драма исполняет Роуз Бирн ("Люди Икс: Первый класс", "Шпионка", "Кролик Питер").

Мисс Марвел / Ms. Marvel (Disney+, премьера 8 июня 2022 года, 1 сезон)

Это уже седьмой телесериал четвертой фазы киновселенной Marvel (после "ВандаВижен", "Сокол и Зимний солдат", "Локи", "Что если...?", "Соколиный глаз" и "Лунный рыцарь"), события которого происходят после фильма "Мстители: Финал".

В центре сюжета сериала – 16-летняя пакистано-американская мусульманка Камала Хан из Джерси-Сити, которая просто фанатеет от Мстителей, особенно от Капитана Марвела. Однажды она получает способность использовать космическую энергию и создавать любые конструкции из своих рук с помощью магического браслета, попутно пытаясь найти свое место в обществе.

Главную роль в сериале исполняет молодая актриса Иман Веллани, для которой эта роль фактически стала дебютной. Уже известно, что она вернется к роли Камалы Хан в предстоящем супергеройском фильме "Марвелы" (The Marvels), который выйдет в 2023 году и расскажет о трех героинях комиксов издательства Marvel Comics – Кэрол Дэнверс / Капитан Марвел, Камале Хан / Мисс Марвел и Монике Рамбо (ее вы уже могли видеть в сериале "ВандаВижен").

Первый эпизод "Мисс Марвел" выйдет 8 июня, еще пять серий будут выходить раз в неделю.

Острые козырьки / Peaky Blinders (Netflix,премьера 10 июня 2022 года, 6 сезон)

Как это не печально, но к концу подошел популярный британский криминальный сериал о семье Шелби, которая сначала постепенно отвоевывает свое место в преступном мире, а потом пытается вернуться к мирной жизни, однако это оказывается не так просто.

Шесть эпизодов заключительного сезона "Острых козырьков" уже вышли на телеканале BBC Two весной 2022 года, однако теперь они станут доступны 10 июня подписчикам Netflix.

В шестом сезоне сериала к своим ролям вернулись Киллиан Мерфи, Пол Андерсон и Софи Рандл, а также Том Харди, Аня Тейлор-Джой и Сэм Клафлин. События будут разворачиваться в 1933 году, когда для семьи Шелби наступили непростые времена.

Личное / Intimacy(Netflix,премьера 10 июня 2022 года, 1 сезон)

Испанский сериал "Личное" расскажет о четырех женщинах, чьи жизни подверглись серьезным испытаниям после того, как было опубликовано компрометирующее видео сексуального характера с участием восходящей звезды политики.

Все восемь эпизодов сериала выйдут одновременно.

Темные ветра / Dark Winds(AMC+, премьера 12 июня 2022 года, 1 сезон)

Этот шестисерийный психологический триллер, основанный на популярной одноименной серии книг, расскажет о паре полицейских-индейцев навахо, расследующих жуткие убийства на Юго-Западе США в 1970-х годах. Попутно они сталквиаются с призраками прошлого и переосмысливают духовные традиции своих предков.

Первые два эпизода выйдут 12 июня, остальные четыре будут выходить еженедельно.

Дурак от Бога / God's Favorite Idiot (Netflix, премьера 15 июня 2022 года, 1 сезон)

После того как главного героя сериала Кларка поразила молния от очень необычного ангельского облака, он вдруг получил способность светиться. Его коллеги, среди которых и его девушка Эмили, считают, что это как-то связано с Богом. Их опасения подтверждаются, когда ангел говорит Кларку, что он посланник Бога и должен предотвратить Апокалипсиса.

Создателем и исполнителем главной роли в этой необычной комедии является комик Бен Фальконе. Он известен в первую очередь как актер, но также снял в соавторстве немало фильмов с участием своей жены Мелиссы Маккарти ("Тэмми", "Душа компании", "Суперинтеллект"). В "Дураке от Бога" актриса сыграла главную женскую роль.

Первый сезон сериала будет состоять из 16 эпизодов, первые восемь из которых выйдут 15 июня.

Академия Амбрелла / The Umbrella Academy (Netflix, премьера 22 июня 2022 года, 3 сезон)

В третьем сезоне популярного сериала, снятого на основе комиксов авторства вокалиста группы My Chemical Romance Джерарда Уэйа, герои столкнуться с командой супергероев-"воробьев" – в финале второго сезона выяснилось, что в новой реальности Реджинальд Харгривз усыновил других детей и вместо "Академии Амбрелла" основал "Академию Спэрроу".

Главные роли в сериале исполняют Эллиот Пейдж (Ваня Харгривз / Виктор Харгривз / Номер Семь / Белая скрипка), Том Хоппер (Лютер Харгривз / Номер Один / Космобой), Дэвид Кастанеда (Диего Харгривз / Номер Два / Кракен), Эмми Рэйвер-Лампман (Эллисон Харгривз / Номер Три / Слух), Роберт Шиэн (Клаус Харгривз / Номер Четыре / Сеанс), Джастин Х. Мин (Бен Харгривз / Номер Шесть / Ужас / Номер Два) и Эйдан Галлахер (Номер Пять).

Отметим, в новом сезоне зрители увидят "дебют" актера Эллиота Пейджа, исполняющего одну из главных ролей в сериале. Напомним, с момента выхода второго сезона актриса Эллен Пейдж завершила трансгендерный переход, окончательно став мужчиной. Создатели сериала учли этот нюанс и вписали его в третий сезон сериала.

Все 10 эпизодов 3 сезона сериала выйдут одновременно 22 июня.

Бумажный дом: Корея / Money Heist: Korea – Joint Economic Area(Netflix, премьера 24 июня 2022 года, 1 сезон)

Южнокорейский ремейк популярного испанского сериала сохранит его основную концепцию, включая прозвища главных героев и их роли, однако перенесет события шоу на Корейский полуостров.

Сериал собрал весьма именитый актерский состав, включая звезду "Олдбоя" Ю Чжи Тэ, Пак Хэ Су из "Игры в кальмара", Ким Юнджин из "Остаться в живых" и еще множество известных среди фанатов южнокорейского кино актеров и актрис.

Первый сезон сериала будет состоять из 12 эпизодов. Все они выйдут одновременно.

Мир Дикого Запада / Westworld (HBO, премьера 26 июня 2022 года, 4 сезон)

Американский научно-фантастический сериал-вестерн "Мир Дикого Запада" был создан для телеканала HBO супругами Лизой Джой и Джонатаном Ноланом (да-да, это младший брат Кристофера Нолана, написавший сценарии к нескольким его фильмам) и дебютировал в 2016 году.

Изначально события сериала разворачивались в вымышленном футуристическом парке развлечений "Мир Дикого Запада", населенном андроидами. Парк за немалые деньги обслуживал высокопоставленных и богатых гостей, которые могли заниматься здесь чем угодно, не опасаясь возмездия со стороны роботов. Однако в последствии события вышли за его пределы.

Подробности нового сезона сериала держатся в секрете, однако судя по трейлеру, события будут разворачиваться в антиутопической версии Нью-Йорка, а к своим ролям вернутся Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Эд Харрис, Джеффри Райт, Тесса Томпсон, Люк Хемсворт, Аарон Пол и Анжела Сарафян.

Четвертый сезон будет состоять из восьми эпизодов – по одному в неделю.

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Марина Григоренко