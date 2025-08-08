Некоторые деревья могут навредить вашему саду, утверждает специалист.

Существует так много разных видов деревьев, из которых можно выбрать что-то особенное, что подойдет вашей задумке и ландшафтному дизайну. Но есть ряд деревьев, которые стоит обходить стороной.

Эдвард Боуринг, специалист по растениям из Homes and Gardens советует не высаживать пять деревьев в вашем саду. Все из-за потенциального вреда, который они могут причинить, пишет Express.

1. Сумах оленерогий

Это растение, имеющее вид куста или небольшого дерева. Осенью может приобретать красноватый цвет. Однако, как говорит садовник, часто эти деревья дают отростки, которые могут вытеснить другие растения в вашем саду.

2. Лавровишня

Эти густые вечнозеленые растения очень быстро растут, что делает их идеальными для создания приватности в вашем саду. Однако есть и минусы: они могут вырасти слишком большими и заслонять свет другим растениям, если растут слишком близко.

К тому же, эти деревья токсичны для людей и домашних животных, говорит специалист.

3. Черный орех

Несмотря на то, насколько это дерево может быть красивым и впечатляющим, вы, возможно, не захотите сажать его в своем саду. По словам садовода, за ним постоянно постоянно ухаживать – речь и о регулярной обрезке, проводить которую надо даже зимой.

Черный орех также производит химическое вещество под названием юглон, которое является токсичным для многих растений. А плоды, которые он будет сбрасывать, будут создавать лишний беспорядок в саду.

4. Плакучая ива

Это мечтательное, сказочное дерево идеально подходит для создания затененного места в вашем саду. Но если у вас мало места во дворе, возможно, вам стоит выбрать что-то другое. Это дерево может разрастись до 15 метров.

"Его быстрый рост и огромная корневая система, которая ищет влагу и может разрушить подземные трубы, означает, что оно не идеально подходит для посадки вблизи дома", – говорится в материале.

5. Английский дуб

Это крепкое дерево идеально подходит для добавления тени в сад. Но, подобно плакучей иве, они требуют много пространства – их точно не стоит высаживать в маленьком саду.

Также эти деревья нуждаются в регулярной обрезке, чтобы сохранить их здоровыми и предотвратить падение ветвей. А осенью вам придется потратить немало времени на уборку опавших желудей и листьев.

Кроме того, его корни разрастаются довольно активно, что может повредить тротуары и подъездные пути.

