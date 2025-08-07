Ветеран войны рассказал о первой встрече с новой женой.

Защитник Мариуполя, ветеран войны Михаил Дианов недавно женился во второй раз. Бывший военнослужащий, который редко делится подробностями личной жизни, впервые подробно рассказал о новой жене. В интервью Славе Демину воин поделился, как познакомился с любимой и как завязывались их отношения.

Знакомство Михаила и Мирославы - именно так зовут жену ветерана - произошло в совсем не романтическом месте, а в облэнерго. Туда Дианов пришел, чтобы решить личные дела, и вдруг заметил привлекательную работницу.

"Мирослава работает в облэнерго. Я пришел туда с двоюродным братом - зашли в отделение, потому что мне надо было документы оформить на подключение света. Мирослава узнала меня. Еще перед тем мы зашли, она сделала селфи, и я пошел дальше - потому что дела, документы, что-то подписать надо было. И там в разговоре начали что-то говорить о девушках. Я говорю: "Да все девушки уже заняты". А Мирослава стоит сзади меня, я ее не вижу. И говорю: "Вон все с кольцами". А она сзади отвечает: "А я без обручального кольца". Я оборачиваюсь, честное слово - посмотрел на нее с ног до головы. И первое, что сказал: "Идем в кино", - рассказал Дианов.

Михаил признался, что с первого взгляда влюбился в Мирославу. Однако женщина не сразу согласилась на свидание. Дианову пришлось несколько недель ждать ответа, после чего они таки сходили вместе в кино.

А после женитьбы они не живут вместе, отметил Дианов:

"Мы снимаем квартиру временно, пока я строюсь. У Мирославы есть дом, у меня с мамой квартира, но мы снимаем еще одну. Однокомнатную обычную квартиру, но мы там встречаемся не часто. Мы не живем вместе, потому что у нас дом не достроен".

Также защитник "Азовстали" поделился, что Мирослава уже знакома с его бывшей женой Ольгой. Эта встреча состоялась случайно, в магазине, где работает экс-возлюбленная Дианова. Сейчас они не общаются.

Стоит добавить, что у Михаила и Мирославы уже есть дети от предыдущих браков. У Дианова - 24-летняя дочь Екатерина, а у его новой жены - 17-летний сын Богдан. Пока что супруги не знакомили детей друг с другом. Как отметил ветеран, это по большей части из-за разницы детей в возрасте.

"Мы еще их не знакомили. Еще не было возможности. Они совсем не сверстники. И учитывая, что Богдану 17, а Кате уже скоро 24, я не думаю, что они разговаривают на одном языке. Поэтому и не получается их познакомить. Со временем, возможно", - поделился мужчина.

Недавно защитник "Азовстали" Михаил Дианов показал, где отдыхает с женой после свадьбы.

