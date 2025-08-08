Стали известны подробности дела.

В прошлом году американская актриса и модель Джина Карано подала в суд на компанию Disney и студию "Lucasfilm" за скандальное увольнение из сериала "Мандалорец". Однако на днях стало известно, чем завершилось это дело.

Как сообщает издание Associated Press News, участникам конфликта удалось все урегулировать. Это судебное дело, по решению сторон, должно быть прекращено без рассмотрения. Больше подробностей не сообщается.

"Джину Карано всегда уважали режиссеры, коллеги и персонал. Она упорно работала, совершенствуя свое мастерство, при этом относилась к коллегам с добротой и уважением. После завершения этого судебного процесса мы с нетерпением ждем возможности совместного сотрудничества с ней в ближайшем будущем", - говорится в заявлении студии Lucasfilm.

Видео дня

Сама же актриса также прокомментировала эту ситуацию так:

"Я рада перевернуть эту страницу и перейти к следующей главе. Мои желания по-прежнему связаны только с искусством".

Кстати, слушание дела было ранее запланировано на февраль следующего года. Однако сейчас судья должен официально закрыть его.

Что известно о конфликте Джины Карано и студии Disney

В своих соцсетях Карано написала, что сегодня быть в США республиканцем - все равно, что быть евреем в Германии во время Холокоста. Позже актриса удалила этот пост, но ее позиция не понравилась руководству сериала "Мандалорец" и ее уволили. Позже Джина подала иск на киностудию за неправомерное прекращение сотрудничества и дискриминацию. Также женщина требовала восстановить ее как исполнительницу роли Кары Дюн и компенсацию в размере 75 000 долларов (это более 2 миллионов гривень).

Напомним, ранее актриса Скарлетт Йоханссон подала заявление в суд на Disney из-за фильма "Черная вдова".

Вас также могут заинтересовать новости: