Актер уже отреагировал на заявление бывшей.

Экс-возлюбленная актера-воина и звезды сериала "Крепостная" Константина Темляка - Анастасия Соловьева - обвинила его в домашнем насилии.

По словам девушки, когда они находились в отношениях, Константин употреблял алкоголь, наркотики, неоднократно поднимал на нее руку и постоянно ее контролировал.

"Я не могла рассказать свою историю четыре года. Молчала из-за стыда, из-за того, что он медийный человек с авторитетом, а у меня одна тысяча подписчиков, и недостаточное количество доказательств насилия (потому что таскал в основном он меня за волосы, мог толкнуть и я падала, и синяков не оставалось), и из-за постоянной борьбы со своей тревогой, которая почти довела меня до суицида. Константин Темляк - тиран, абьюзер, манипулятор, нарцисс, зависимый от алкоголя и наркотических веществ человек. Человек, который неоднократно поднимал на меня руку, обвинял в изменах, разрушал мою психику, заставлял сомневаться в своей адекватности и каждый день ломал меня как личность", - отметила Соловьева в своем Instagram.

Анастасия добавила, что имела определенные "правила", которые нужно было выполнять, чтобы избежать физического или психологического насилия. В частности, не общаться с другими мужчинами, носить только закрытую одежду, не публиковать фотографии, где видно тело, приходить до полуночи и проводить время с актером. Также, по словам девушки, ее телефон и компьютер были собственностью Константина, поэтому он мог читать все переписки с другими людьми.

"Я научилась контролировать не только слова, а даже интонацию и мимику. Один "не такой" взгляд и начиналась ссора. Я постоянно должна была что-то "доказывать". Его любимая фраза: "Клянись". Потому что без "клятвы" я автоматически становилась лгуньей. Я должна была говорить, что неправа, даже когда это было не так, чтобы он успокоился. Даже после всего этого я искала в нем что-то хорошее. Оправдывала, верила, что изменится", - подчеркнула Соловьева.

Однако сейчас девушка призналась, что решила рассказать обо всем публично, потому что "не хочет жить со стыдом за чужие поступки".

Реакция Константина Темляка

Константин Темляк отреагировал на обвинения бывшей. В своем Instagram он опубликовал видео, в котором отметил, что Анастасия говорит правду. По словам актера, в тот период жизни он действительно злоупотреблял алкоголем и наркотиками и мог вести себя неадекватно.

"Мне невероятно стыдно за то, каким человеком, как партнер, я был в прошлом. Очень стыдно за свою слабость, свою недоразвитость в тот период. Я готов понести за это юридическую (если есть почва для заявления в полицию) и моральную ответственность. Я хотел бы еще раз публично извиниться. Это был страшный период нашей жизни, это были очень нездоровые взаимные отношения. Я сделал много вещей, за которые мне очень стыдно до сих пор", - подытожил Константин.

Напомним, ранее старшего брата участников группы Oasis обвинили в изнасиловании.

Вас также могут заинтересовать новости: