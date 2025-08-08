Сейчас именно эти знаки находятся под особым покровительством фортуны.

Сезон Льва в полном разгаре ‑ он освещает все знаки Зодиака своим теплым золотистым светом, вдохновляя жить ярче, мечтать шире и раскрывать свою истинную суть. Под управлением Солнца, Лев излучает энергию тепла, уверенности и, безусловно, удачи. Он напоминает, что порой самым привлекательным является быть самим собой. Эти четыре знака до окончания сезона Льва 22 августа 2025 года испытают настоящую волну удачи и откроют для себя новые возможности, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Лев

Для Льва это время настоящего торжества ‑ ваш космический праздник, когда Вселенная посылает множество шансов, внимание и столько драмы, сколько нужно для ярких событий. Под светом Солнца, управляющего вашим знаком, вы блистаете и притягиваете к себе людей и удачу как магнит. Лучшие моменты наступают, когда вы доверяете своей интуиции и не боитесь быть в центре внимания. Закрытые ранее двери откроются, а на горизонте появятся новые союзники и поддержка для самых амбициозных планов.

Овен

Огненные знаки всегда получают дополнительный импульс в сезон Льва, и сейчас самое время наполниться вдохновением. Под влиянием Солнца вы обретаете дополнительную смелость, творческую энергию и жажду новых свершений. Удача сопутствует тем, кто не боится сделать первый шаг ‑ будь то знакомство, презентация идеи или начало нового дела. Вселенная щедро вознаграждает вашу решимость и готовность к действию. Романтические отношения, творческие проекты или любые начинания ‑ везде вас ждет успех, если вы проявите смелость.

Стрелец

Сезон Льва ‑ это стартовая площадка для ваших самых амбициозных целей. Солнце пробуждает в вас страсть к путешествиям, знаниям и широте взглядов, давая "зеленый свет" для поиска новых приключений и удачи в неизведанных местах. Это время для спонтанных решений, обучения и открытий. Встречи с разными людьми и выход из зоны комфорта могут привести к значительным прорывам. Ваш оптимизм ‑ мощный магнит для успеха. Чем больше вы принимаете перемены, тем больше их приходит в вашу жизнь.

Рак

Ваша чуткость ‑ главное преимущество, а с Венерой в вашем знаке во время сезона Льва вы излучаете особое обаяние, привлекающее любовь, удачу и поддержку. Это время эмоционального роста, творческого вдохновения и заботы о себе, которые приносят множество благоприятных возможностей. Удача может проявиться через укрепление отношений, создание комфортной атмосферы и искреннее общение. Если вы ждете перемен в любви, финансах или личной жизни, сейчас стоит довериться интуиции ‑ она особенно остра.

