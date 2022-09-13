Вышел первый трейлер провокационного фильма "Вавилон" (Babylon), главные роли в котором исполнили Брэд Питт ("Бесславные ублюдки", "Однажды в Голливуде", "Скоростной поезд") и Марго Робби ("Я, Тоня", "Отряд самоубийц", "Скандал").
Ролик опубликован в YouTube.
События фильма будут разворачиваться в Америке 1920-х годов, когда кинематограф переходил от немого кино к звуковому, а в центре сюжета окажутся кинозвезды, карьера которых окажется под угрозой из-за быстроменяющихся реалий рынка.
Также в фильме сыграли такие звезды, как Тоби Магуайр, Оливия Уайлд, Самара Уивинг, Кэтрин Уотерстон, Эрик Робертс, Фли и многие другие.
Режиссером фильма выступил Дэмьен Шазелл, наиболее всего известный благодаря фильмам "Одержимость", "Человек на Луне" и "Ла-Ла Ленд", за последний он получил "Оскар".
Премьера фильма состоится 25 декабря 2022 года.
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