Премьера фильма в Украине запланирована на 2 марта 2023 года.

Вышел первый трейлер фантастического экшна "Подземелья и драконы: Честь воров" по мотивам легендарной настольной игры Dungeons And Dragons.

Как сообщает пресс-служба B&H film distribution, премьера фильма в Украине запланирована на 2 марта 2023 года.

В центре сюжета картины окажутся обаятельный вор и группа умелых авантюристов, которые решат совершить эпическое ограбление, чтобы вернуть утраченную реликвию. Но все идет наперекосяк, когда на пути героев встает неожиданная преграда в виде "величайшего зла в мире".

Главные роли в фильме исполнили Крис Пайн ("Звездный путь", "Чудо-женщина", "Джек Райан: Теория хаоса"), Мишель Родригес ("Форсаж", "Обитель зла", "Аватар", "Мачете"), Хью Грант ("Дневник Бриджит Джонс", "Джентельмены"), Реге-Жан Пэйдж (сериал "Бриджертоны", "Серый человек"), София Лиллис ("Оно", сериал "Меня это не устраивает"), Джастис Смит ("Мир Юрского периода 2") и другие.

Режиссером фильма стал Джон Фрэнсис Дели, известный по написанию сценариев к комедии "Несносные боссы" и марвеловскому "Человек-паук: Возвращение домой", а также как режиссер экшн-комедии "Ночные игры" и приключенческой комедии "Каникулы".

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