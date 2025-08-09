Причин такого выбора несколько.

Существуют женщины, которые предпочитают заводить отношения с мужчинами, отбывающими срок в тюрьме. Их называют "ждули", потому что они, как правило, очень долго ждут своих возлюбленных из мест заключения. Пользователи в сети поделились своими историями о том, можно ли влюбиться в заключенного.

Можно ли общаться с заключёнными и строить отношения

Пользователи Reddit рассказали, можно ли построить отношения с зеком, озвучив свой личный опыт в такой чувствительной теме. Девушка под ником swarleyknope объяснила, что встречалась с парнем, который сидел в тюрьме. По ее словам, молодые люди были друзьями и даже состояли в отношениях в тот момент, когда мужчина был арестован и осужден по "легкой" статье. Swarleyknope говорит, что не видела в таком формате ничего плохого - у нее, как она считает, проблемы с созависимостью, которые она пытается решить. Ей нравится чувствовать себя нужной, но также она нуждается в личном пространстве и предпочитает отношения на расстоянии.

Тем не менее, девушка признается, что все равно испытывала стресс, осознавая, что любимый человек находится в тюрьме. Она постоянно переживала о нем, думала, в безопасности ли он, не откажут ли им в свидании, вынуждена была постоянно готовиться к этим встречам, кроме того, посещение мест заключения - это само по себе довольно стрессовое мероприятие. Swarleyknope пишет, что ей пришлось влезть в долги, чтобы иметь возможность разговаривать с возлюбленным каждый вечер, ведь поддерживать связь по телефону очень дорого. В итоге психология мужчины после тюрьмы изменилась, и когда он освободился, отношения стали хуже, поэтому девушка считает тот период не самым лучшим в жизни.

Еще один пользователь женского пола под ником Elaine330 сказала, что прямо сейчас ее муж отбывает срок. Его арестовали и осудили на 8 лет, когда он уже был женат на девушке. Тем не менее, она признается, что идет на большие жертвы ради семьи из-за положения, в котором оказался супруг. Женщина знает много других жен заключенных, и искренне не понимает, как можно добровольно согласиться на такую жизнь. По ее словам, если мужчину посадили в тюрьму во время брака - это не то же самое, что начать отношения с тем, кто уже отбывает наказание.

Следующий интересный комментарий написал юзер под ником MOSbangtan, объяснив, почему женщины выбирают именно заключенных. Он назвал четыре причины:

Женщина играет роль спасителя для человека, попавшего в беду. Таким образом она получает ложное чувство собственной важности и поднимает самооценку, которая, скорее всего, ниже плинтуса.

Такая динамика дает ложное чувство эмоциональной безопасности и позволяет полностью избежать уязвимости в реальных отношения, ведь человек в тюрьме не может обмануть или бросить ради кого-то другого и, скорее всего, не разорвет с ними отношения.

В таких отношениях можно чувствовать себя нужной и желанной, потому что человек, находящийся в тюрьме очень сильно хочет контакта и, возможно, зависит от внимания, поддержки и заботы.

Женщина, которая влюбляется в заключенного, считает, что это дает ей некое преимущество перед другими девушками, потому что она проходит тяжелый путь, и, в целом, ее история - это что-то экстраординарное.

Другие пользователи согласились с этим комментарием и, рассуждая о том, можно ли верить в любовь заключенного, вынесли свой вердикт. Участники обсуждения считают, что львиная доля мужчин в тюрьме не любят по-настоящему, просто зеки - хорошие психологи, которые знают, что нужно женщине, и поэтому "давят на больные точки".

Таким образом они получают внимание, заботу и другие привилегии от девушки с низкой самооценкой, взамен не давая ничего, кроме слов и обещаний. Кроме того, иногда женщины ради "любви" сами совершают преступления, за которые потом дорого платят.

