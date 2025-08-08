8 августа наступает несколько крупных праздников как в мире, так и в Украине.

8 июля - важная дата для нашей страны, посвященная незаменимому в виду войск. Православные верующие соблюдают пост, а о том, какой сегодня праздник наступает в мире, стоит знать владельцам кошек.

Какой сегодня праздник в мире

Среди рожденных 8 августа талантливых и выдающихся личностей наиболее известны физики Эрнест Лоуренс и Поль Дирак, актер и кинорежиссер Дастин Хоффман, писатель Юстейн Гордер, теннисист Роджер Федерер.

Самое известное торжество этой даты Международный день кошек, самых популярных на планете домашних любимцев. Эти животные приносят радость в нашу жизнь и веселят своими проказами. День кота - отличный повод своего побаловать питомца, поделиться его фото в соцсетях или подарить дом бездомному котенку.

Другие всемирные праздники сегодня - День альпиниста, День офтальмолога, День изобретения холодильника.

Какой сегодня праздник в Украине

Стоит вспомнить наших соотечественников, рожденных в эту дату и прославивших страну - писателя Юрия Федьковича, актера Леонида Заднипровского, поэта и журналиста Василия Чубура, теннисистку Екатерину Бондаренко, футболиста Тараса Степаненко.

Профессиональный праздник сегодня в Украине - День войск связи ВСУ. Работа связистов не очень заметна для населения, но критически необходима. Именно они обеспечивают бесперебойную связь между подразделениями и настраивают Starlink в условиях обстрелов. Без этих профессионалов армия глухая.

Какой сегодня праздник церковный

В современном православном календаре дата посвящена иконописцу Григорию Киево-Печерскому и чудотворцу Мирону Критскому. Интересующимся, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, можно помолиться святому Моисею Угрину и мученику Ермолаю.

Что за праздник сегодня в народе

Приметы наших предков об этом дне указывают на будущую погоду:

ночью ярко мерцают звезды - к жаре;

дует сильный ветер - к похолоданию;

дождь и прохлада сулят короткое бабье лето;

если погода часто меняется, то и август будет переменчивым.

В народных представлениях 8 августа - праздник Мирона Чудотворца. У этого святого в молитвах просят помощи в исполнении задуманного. По народным верованиям, в сегодняшнюю дату стоит пригласить гостей и угостить домашними фруктами и овощами.

Что нельзя делать сегодня

Не рекомендуется в праздник сегодня ругаться с родными, лгать, сплетничать, жаловаться на свою судьбу, иначе проблемы усугубятся. У христиан продолжается Успенский пост, во время которого действует запрет на употребление мяса и молочных продуктов, а также шумные вечеринки и переедание.

