8 июля - важная дата для нашей страны, посвященная незаменимому в виду войск. Православные верующие соблюдают пост, а о том, какой сегодня праздник наступает в мире, стоит знать владельцам кошек.
Среди рожденных 8 августа талантливых и выдающихся личностей наиболее известны физики Эрнест Лоуренс и Поль Дирак, актер и кинорежиссер Дастин Хоффман, писатель Юстейн Гордер, теннисист Роджер Федерер.
Самое известное торжество этой даты Международный день кошек, самых популярных на планете домашних любимцев. Эти животные приносят радость в нашу жизнь и веселят своими проказами. День кота - отличный повод своего побаловать питомца, поделиться его фото в соцсетях или подарить дом бездомному котенку.
Другие всемирные праздники сегодня - День альпиниста, День офтальмолога, День изобретения холодильника.
Какой сегодня праздник в Украине
Стоит вспомнить наших соотечественников, рожденных в эту дату и прославивших страну - писателя Юрия Федьковича, актера Леонида Заднипровского, поэта и журналиста Василия Чубура, теннисистку Екатерину Бондаренко, футболиста Тараса Степаненко.
Профессиональный праздник сегодня в Украине - День войск связи ВСУ. Работа связистов не очень заметна для населения, но критически необходима. Именно они обеспечивают бесперебойную связь между подразделениями и настраивают Starlink в условиях обстрелов. Без этих профессионалов армия глухая.
Какой сегодня праздник церковный
В современном православном календаре дата посвящена иконописцу Григорию Киево-Печерскому и чудотворцу Мирону Критскому. Интересующимся, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, можно помолиться святому Моисею Угрину и мученику Ермолаю.
Что за праздник сегодня в народе
Приметы наших предков об этом дне указывают на будущую погоду:
- ночью ярко мерцают звезды - к жаре;
- дует сильный ветер - к похолоданию;
- дождь и прохлада сулят короткое бабье лето;
- если погода часто меняется, то и август будет переменчивым.
В народных представлениях 8 августа - праздник Мирона Чудотворца. У этого святого в молитвах просят помощи в исполнении задуманного. По народным верованиям, в сегодняшнюю дату стоит пригласить гостей и угостить домашними фруктами и овощами.
Что нельзя делать сегодня
Не рекомендуется в праздник сегодня ругаться с родными, лгать, сплетничать, жаловаться на свою судьбу, иначе проблемы усугубятся. У христиан продолжается Успенский пост, во время которого действует запрет на употребление мяса и молочных продуктов, а также шумные вечеринки и переедание.