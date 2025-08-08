Фаленопсис зацветёт повторно, если обрезать растение в нужное время и в нужном месте.

Орхидеи — одни из самых любимых комнатных растений благодаря своему утончённому внешнему виду, длительному цветению и компактности. Особенно популярны фаленопсисы: они неприхотливы, долго цветут и хорошо растут в помещении. Однако их цветение может быть непредсказуемым, пишет Express.

Садовод Алан Титчмарш уверен: если грамотно обрезать растение после цветения, оно снова порадует цветами. Однако не стоит сразу удалять стебель у основания после того, как опадут последние лепестки.

"Хочется обрезать стебель полностью, но не делайте этого. На стебле есть узелки — в них спят почки. Если обрезать только сухую часть, оставив зелёную, могут появиться новые побеги, - пояснил эксперт.

Такой подход даёт орхидее шанс на повторное цветение. Но если весь стебель стал жёлтым или коричневым — его можно удалить полностью, он уже не оживёт.

В то же время специалист по орхидеям Марк Хачадурян рекомендует любые манипуляции (обрезку, пересадку, деление) проводить, когда растение активно наращивает корни и листья. Во время цветения или до него этого делать нельзя.

Важно помнить: орхидеи не всегда цветут строго по сезону. Их развитие зависит от вида, условий и даже отдельного цветка. Поэтому лучший способ понять, когда действовать, — наблюдать. Новые корешки и листики — сигнал, что можно обрезать или пересаживать.

