Почва естественным образом оздоровится с помощью этих растений.

Азот является одним из важнейших компонентов садовой почвы, поскольку он помогает растениям вырабатывать аминокислоты, необходимые для их роста, но со временем почва истощается. Хотя вы можете улучшить почву с помощью удобрений, но также можно выращивать растения, которые обогащают почву азотом.

Издание Martha Stewart пишет, что эксперты по садоводству назвали растения, которые стоит выращивать саду.

Горох

Когда садоводы говорят о растениях, фиксирующих азот, горох часто занимает первое место в списке.

Видео дня

"Я люблю сажать горох весной и осенью в своем огороде, как для получения съедобного урожая, так и для обогащения почвы моего сада перед следующим сезоном выращивания. Вы можете просто срубить растения после того, как они перестанут производить цветы и стручки, и оставить их гнить на месте, чтобы вернуть в почву еще больше питательных веществ", - говорит Кэти Дженц.

Арахис

Длительный период вегетации - около 140 дней - означает, что арахис обычно выращивают в южных климатических условиях, которые обеспечивают необходимые условия для роста. Арахис относится к бобовым, потому что его семена растут в стручках, но под землей. Несмотря на этот нюанс, они все равно обладают схожими свойствами по фиксации азота в почве.

Зеленые бобы

Обыкновенная фасоль — еще одно бобовое растение, фиксирующее азот. Она также улучшает поглощение воды и питательных веществ благодаря симбиотическим отношениям с грибами в почве.

Бобы

Одной из старейших одомашненных культур являются бобы.

"Я заполняю пустые места в своем саду в прохладный сезон бобами. Чтобы получить максимальную выгоду от азотфиксации, я срезаю их до цветения и оставляю корни в почве для разложения. Верхушки я использую в качестве покровной культуры, чтобы добавить органическое вещество перед весенней посадкой", - говорит мастер-садовник Анжела Джадд.

Клевер

"Клевер — отличный почвопокровник и заменитель газонной травы, особенно там, где по ландшафту часто ходят домашние животные. Он отлично фиксирует азот в бедных, уплотненных почвах", - говорит Дженц.

Коровьи бобы

Коровьи бобы, также известные как черноглазые бобы, выращиваются из-за их красоты и многочисленных кулинарных применений, но вы также можете выращивать их из-за их азотфиксирующих свойств.

"Семена коровьих бобов легко посадить в открытые места в моем летнем саду. Они теплолюбивы, засухоустойчивы и помогают восстановить утставшую почву. Чтобы получить максимальную выгоду от азотфиксации, я срезаю их на уровне почвы, прежде чем они дадут бобы", - говорит Джадд.

Люпин

Бобовые — не единственные азотфиксаторы. Есть и другие варианты, в том числе восхитительные раннелетние цветы, как люпин, который дает конусообразные колосовидные соцветия. Цветки люпина могут быть разных оттенков фиолетового, розового, белого, красного, желтого и оранжевого.

"Люпин — хороший выбор среди азотфиксирующих растений. Это многолетник с красивыми цветами, которыми можно наслаждаться из года в год, в то время как он обогащает вашу почву. Кроме того, это отличное растение-опылитель, привлекающее пчел, бабочек и колибри", - говорит Дженц.

Ранее УНИАН писал, что профессиональный садовод назвал 5 деревьев, которые не посадит в собственном саду.

Вас также могут заинтересовать новости: