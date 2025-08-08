Азот является одним из важнейших компонентов садовой почвы, поскольку он помогает растениям вырабатывать аминокислоты, необходимые для их роста, но со временем почва истощается. Хотя вы можете улучшить почву с помощью удобрений, но также можно выращивать растения, которые обогащают почву азотом.
Издание Martha Stewart пишет, что эксперты по садоводству назвали растения, которые стоит выращивать саду.
Горох
Когда садоводы говорят о растениях, фиксирующих азот, горох часто занимает первое место в списке.
"Я люблю сажать горох весной и осенью в своем огороде, как для получения съедобного урожая, так и для обогащения почвы моего сада перед следующим сезоном выращивания. Вы можете просто срубить растения после того, как они перестанут производить цветы и стручки, и оставить их гнить на месте, чтобы вернуть в почву еще больше питательных веществ", - говорит Кэти Дженц.
Арахис
Длительный период вегетации - около 140 дней - означает, что арахис обычно выращивают в южных климатических условиях, которые обеспечивают необходимые условия для роста. Арахис относится к бобовым, потому что его семена растут в стручках, но под землей. Несмотря на этот нюанс, они все равно обладают схожими свойствами по фиксации азота в почве.
Зеленые бобы
Обыкновенная фасоль — еще одно бобовое растение, фиксирующее азот. Она также улучшает поглощение воды и питательных веществ благодаря симбиотическим отношениям с грибами в почве.
Бобы
Одной из старейших одомашненных культур являются бобы.
"Я заполняю пустые места в своем саду в прохладный сезон бобами. Чтобы получить максимальную выгоду от азотфиксации, я срезаю их до цветения и оставляю корни в почве для разложения. Верхушки я использую в качестве покровной культуры, чтобы добавить органическое вещество перед весенней посадкой", - говорит мастер-садовник Анжела Джадд.
Клевер
"Клевер — отличный почвопокровник и заменитель газонной травы, особенно там, где по ландшафту часто ходят домашние животные. Он отлично фиксирует азот в бедных, уплотненных почвах", - говорит Дженц.
Коровьи бобы
Коровьи бобы, также известные как черноглазые бобы, выращиваются из-за их красоты и многочисленных кулинарных применений, но вы также можете выращивать их из-за их азотфиксирующих свойств.
"Семена коровьих бобов легко посадить в открытые места в моем летнем саду. Они теплолюбивы, засухоустойчивы и помогают восстановить утставшую почву. Чтобы получить максимальную выгоду от азотфиксации, я срезаю их на уровне почвы, прежде чем они дадут бобы", - говорит Джадд.
Люпин
Бобовые — не единственные азотфиксаторы. Есть и другие варианты, в том числе восхитительные раннелетние цветы, как люпин, который дает конусообразные колосовидные соцветия. Цветки люпина могут быть разных оттенков фиолетового, розового, белого, красного, желтого и оранжевого.
"Люпин — хороший выбор среди азотфиксирующих растений. Это многолетник с красивыми цветами, которыми можно наслаждаться из года в год, в то время как он обогащает вашу почву. Кроме того, это отличное растение-опылитель, привлекающее пчел, бабочек и колибри", - говорит Дженц.
