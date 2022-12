Топ-10 сериалов января 2023 года: The Last of Us, "Калейдоскоп" и "Ковбой из Копенгагена"

В январе 2023 года выйдет одна из самых ожидаемых новинок года – постапокалиптический сериал "Последние из нас" по одноименной видеоигрой. Также зрителей у "малых экранов" порадуют сериал-ограбление "Калейдоскоп" с Джанкарло Эспозито, криминальный сериал "Ковбой из Копенгагена" от режиссера "Неонового демона" и "Драйва", мистический сериал "Мейфейрские ведьмы" по произведениям Энн Райс, второй сезон исторической драмы "Викинги: Вальхалла" и еще несколько новинок. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил подборку самых ожидаемых сериалов января 2023 года.

Калейдоскоп

Kaleidoscope (США, Netflix, 1 января, 1 сезон)

Сюжет этого сериала в жанре "ограбление" основан на реальной истории. Во время урагана Сэнди в центре Манхэттена исчезли облигации на сумму 70 миллиардов долларов. История будет разворачиваться в течение 25 лет и сосредоточится на команде опытных воров. В надежде получить желаемое грабители попытаются проникнуть в одно из самых надежных хранилищ в мире.

Главные роли в сериале исполнили Джанкарло Эспозито ("Во все тяжкие", "Лучше позвоните Солу", "Мандалорец"), Пас Вега ("Люсия и секс", "Принцесса Монако", "Рэмбо: Последняя кровь"), Руфус Сьюэлл ("Честная куртизанка", "Отец", "Время"), Тати Габриэль ("Леденящие душу приключения Сабрины", "Ты", "Uncharted"), Джай Кортни ("Отряд самоубийц", "Дивергент", "Терминатор 5") и другие.

Шоуранером сериала выступил американский писатель Эрик Гарсиа, который среди прочего написал сценарии к таким фильмам, как "Потрошители" (2010) и "Рожденный после смерти" (2019).

Первый сезон сериала состоит из 8 серий, все они выйдут одновременно.

Ковбой из Копенгагена

CopenhagenCowboy(Дания, Netflix, 5 января, 1 сезон)

Криминальный сериал "Ковбой из Копенгагена" расскажет о молодой девушке по имени Миу, которая пытается выжить в преступном мире Копенгагена. Вырвавшись из рабства, она отправляется на поиски справедливости и мести, и в итоге встречает своего заклятого врага. Вместе они пройдут через свое прошлое, чтобы сформировать свое будущее.

Главную роль в сериале исполнила датская актриса Анжела Бундалович, наиболее известная по постапокалиптическому сериалу "Дождь". Также одно из ролей в фильме исполнил датский актер хорватского происхождения Златко Бурич, которого зрители могли видеть в недавнем хите "Треугольник печали", а также фильмах "2012", "Грязные прелести" и "Дилер".

Режиссером сериала выступил Николас Виндинг Рефн, известный по фильмам "Неоновый демон", "Драйв", "Бронсон" и трилогии "Дилер". Это его первая за 15 лет работа на родине.

Премьера сериала состоялась в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля, где он получил в основном положительные отзывы.

Первый сезон сериала насчитывает 6 эпизодов, все они выйдут одновременно.

Несущая смерть

Woman of the dead / Totenfrau (Австрия, Германия, Netflix, 5 января, 1 сезон)

Этот криминальный триллер, основанный на одноименной серии книг австрийского писателя Бернхарда Айхнера, расскажет о женщине, которая, пытаясь найти убийцу своего мужа, открывает грязные секреты своей небольшой общины неподалеку от Иннсбрука.

Главную роль в фильме исполнили Анна Мария Мюэ (сериалы "Берлинские копы", "Место преступления").

Сериал вышел на родине еще в ноябре 2022 года и получил положительные отзывы.

Первый сезон сериала состоит из 6 эпизодов, все они выйдут одновременно.

Мэйфейрские ведьмы

MayfairWitches(США, AMC Studios, 8 января, 1 сезон)

Вдохновившись успехом сериала "Интервью с вампиром" по мотивам одноименного романа Энн Райс, студия AMC в рамках большой сделки с семьей писательницы решила быстренько выпустить еще один сериал. На этот раз литературной основой шоу стала серия мистических романов Райс, повествующих о семье ведьм Мэйфейр. Эта семья живет в Новом Орлеане, а их благосостояние зависит от связи со сверхъестественным существом по имени Лешер. За жизнью Мэйфейров следят, практически не вмешиваясь в ситуацию, члены общества "Таламаска".

Главные роли в сериале исполнили Александра Даддарио ("Белый лотос", "Почему женщины убивают", "Спасатели Малибу"), Гарри Гэмлин ("Закон и порядок"), Тонгайи Чириса ("Зависнуть в Палм-Спрингс", "Антебеллум") и Джек Хьюстон ("Подпольная империя", "Дом Гуччи").

Первый сезон сериала насчитывает 8 эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Человек-Коала

Koala Man (Австралия, США, Hulu, 9 января, 1 сезон)

Этот комедийный мультсериал для взрослых расскажет о многодетном отце, который днем работает на скучной работе, а ночью надевает на себя костюм Человека-Коалы и борется с мелкой преступностью.

Автором проекта является австралийский аниматор Майкл Кьюсак, известный работой над рядом мультипликационных сериалов для взрослой аудитории. В частности, речь идет о YOLO: Crystal Fantasy, Smiling Friends и Fresh Blood. Собственно, во втором сезоне последнего шоу уже ранее присутствовал персонаж Человека-Коалы.

В Koala Man Кьюсак традиционно озвучивает главного героя и еще нескольких персонажей. Кроме того, в мультсериале ожидается несколько звездных гостей – Хью Джекман, Хьюго Уивинг, Миранда Отто, Джемейн Клемент и Сара Снук.

Первый сезон сериала состоит из 8 серий, все они выйдут одновременно.

Викинги: Вальхалла

Vikings: Valhalla(Канада, Ирландия, США, Netflix, 12 января, 2 сезон)

Первый сезон исторической драмы "Викинги: Вальхалла", которая является спин-оффом популярного сериала "Викинги", вышел в феврале 2022 года, и вскоре стало известно, что он будет иметь по меньшей мере еще два сезона. События происходят через 100 лет после оригинального сериала во времена заката эпохи викингов.

Главные роли в сериале достались австралийскому актеру Сэму Корлетту, известному по роли Калибана в "Леденящих душу приключениях Сабрины", шведской модели Фриде Густавссон и немецкой актрисе Лауре Берлин, которую украинский зритель мог видеть в трилогии "Таймлесс".

Первый сезон сериала состоит из 8 эпизодов, все они выйдут одновременно.

Последние из нас

The Last of Us (США, HBO,15 января, 1 сезон)

Вероятно, это одна из самых ожидаемых новинок 2023 года. Постапокалиптический сериал "Последние из нас", снятый по одноименной видеоигре, показывает мир, где произошла вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета – опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему нужно перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Главные роли в сериале исполнили Педро Паскаль ("Мандалорец", "Нарко", "Чудо-женщина: 1984") и Белла Рэмси ("Игра престолов", "Темные начала"). Также в сериале сыграли Гэбриэл Луна ("Матадор", "Терминатор: Темные судьбы", "Агенты "Щ.И. Т."), Сторм Рид ("Эйфория", "Отряд самоубийц: Миссия навылет"), Ник Офферман ("Парки и зоны отдыха", "Пэм и Томми") и другие.

Шоуранером проекта выступил Крейг Мезин, создавший сериал "Чернобыль". Также на его счету – сценарии к фильмам "Без чувств", "Очень страшное кино 3", "Мальчишник-2: из Вегаса в Бангкок" и "Охотник и Снежная королева". Вместе с ним за проект отвечает Нил Дракманн, который, собственно, и создал видеоигру The Last of Us, а также серию игр Uncharted.

Первый сезон сериала состоит из 9 эпизодов, скорее всего, они будут выходить по одному раз в неделю.

Мэр Кингстауна

Mayor of Kingstown(США, Paramount+, 15 января, 2 сезон)

В этом январе на экраны возвращается криминальный триллер "Мэр кингстауна" со звездой Marvel Джереми Реннером в главной роли. В центре сюжета – влиятельное семейство МакЛаски в Кингстауне (штат Мичиган), которое занимается тюремным бизнесом. В сериале поднимаются темы системного расизма, коррупции и неравенства.

Также в сериале сыграли Эйдан Гиллен, известный по роли Мизинца в "Игре престолов", и оскароносная Дайан Уист ("Эдвард Руки-ножницы", "Пули над Бродвеем").

Премьера первого сезона сериала состоялась в ноябре 2021 года. И хотя он получил не самые лучшие отзывы от критиков, у него были довольно высокие зрительские рейтинги, потому сериал продлили и на второй сезон.

Второй сезон сериала насчитывает 6 эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Женщины на войне

Woman at war / Les combattantes (Франция, Netlix, 19 января, 1 сезон)

В центре сюжета этой исторической драмы – четыре абсолютно разные женщины, которые во время Первой мировой войны волею судьбы объединяются, чтобы спасти собственные жизни и помочь стране бороться с врагом, пока мужчины находятся в эпицентре боевых действий.

На родине сериал вышел осенью 2022 года, и получил довольно неплохие отзывы.

Первый сезон сериала состоит из 8 серий, все они выйдут одновременно.

Волчья стая

WolfPack(США, Paramount+ , 26 января, 1 сезон)

Этот сверхъестественный подростковый драматический телесериал основан на одноименной книге 2004 года, написанной канадским писателем Эдо ван Белкомом. Сериал рассказывает о подростках, чьи судьбы навсегда изменились, когда масштабный лесной пожар в Калифорнии пробудил неизвестную сущность. При следующем полнолунии молодые люди собираются вместе, чтобы открыть секрет, который теперь связывает их.

Главные роли в сериале исполнили Сара Мишель Геллар ("Баффи – победительница вампиров", "Жестокие игры", "Скуби-Ду") и Родриго Санторо ("Реальная любовь", "Мир Дикого Запада").

Шоуранером сериала выступил Джефф Дэвис, наиболее известный как создатель сериалов "Мыслить как преступник" и "Волчонок".

Первый сезон сериала состоит из 8 эпизодов, которые, вероятно, будут выходить по одному в неделю.

