Atlas Festival собрал почти 122 млн грн для Фонда 'Вернись живым'

Организаторы перевыполнили цель на 21 миллион.

Atlas Festival вместе с фондом "Вернись живым" и ПриватБанком собрали 121 937 691 гривен в рамках "Сбора №13" на защиту украинского неба от вражеских дронов. Это на 21 миллион больше, чем заявленная цель - и самый большой результат за всю историю благотворительных инициатив фестиваля.

Благотворительными партнерами сбора стали: ПриватБанк, Аврора, Uklon, Royal House, ЛУН, BMW Украина, Автострада, Дарница, Zagoriy Foundation, Tabletki.ua, Robota.ua, EconomClass, PROM, MacPaw, Новая Почта, Maincast, ARX, BUKI, Хватай авто, Kiss my apps.

Медиапартнеры фестиваля: 1+1 media, 1+1 Украина, ТЕТ.

Видео дня

В рамках кампании было создано три вирусных ролика с участием украинских артистов и инфлюенсеров. Зрители увидели видео с Женей Галичем и Тарасом Чмутом, неожиданный фит "Океана Эльзы" с Bad Street Boys на обновленную версию культовой песни "911", а также ролик в стиле саги о Гарри Поттере - "13 друзей Atlas и философский камень", в котором появились Виталий Козловский, Марк Куцевалов, EL Кравчук и многие другие.

Особенностью нынешней кампании стало привлечение зрителей в команду друзей фестиваля Atlas. Сделав донат, каждый украинец мог стать частью инициативы, которая приближает победу.

Вас также могут заинтересовать новости: