Вышел первый трейлер комедийного супергеройского экшна "Шазам! Ярость Богов" (Shazam! Fury of the Gods), который станет сиквелом фильма 2019 года, а также тринадцатым фильмом по счету из расширенной вселенной DC после "Черного Адама".
Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм должен выйти 21 декабря 2022 года.
В новом фильме зрители увидят новые приключения подростка Билли Бэтсона, который, произнеся волшебное слово " ШАЗАМ!", превращается в свою взрослую альтер эго супергероя Шазама.
Главные роли в фильме исполнили Закари Ливай ("Тор: Рагнарок", "Шазам!"), Ашер Эйнджел ("Шазам!"), Джек Дилан Грейзер (дилогия "Оно"), Адам Броди ("Перспективная девушка"), Джимон Хонсу ("Форсаж 7"), Хелен Миррен ("Калигула", "Форсаж: Хоббс и Шоу"), Люси Лью ("Ангелы Чарли", "Убить Билла"). Рейчел Зеглер ("Вестсайдская история", "Белоснежка") и другие.
Режиссером фильма выступил Дэвид Ф. Сандберг ("Шазам!", "Анабель 2: Создание").
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