Анастасия также публично обратилась к подписчикам.

Жена актера-воина Константина Темляка, которого бывшая девушка обвинила в домашнем насилии, отреагировала на скандал вокруг своего мужа.

Не секрет, что Анастасия Нестеренко и Константин Темляк в прошлом году сыграли свадьбу в Харькове. До этого они вместе играли в сериале "Крепостная". По словам актрисы, в их отношениях не было домашнего насилия, поэтому некоторая информация ее шокировала.

"Друзья, я не отвечаю за слова и поступки другого человека. По поводу упреков, что я поддерживаю или оправдываю насилие - со мной такого не было. Конечно, я сначала стала на защиту, потому что это моя семья. Какую-то информацию я узнала вчера, что меня шокировало", - написала Нестеренко в своем Instagram.

Она также попросила, чтобы ей не писали хейт и надеется быть услышанной.

"Воздержитесь от гнили и комментариев в мой адрес, пожалуйста. Я не имею к этому никакого отношения. Надеюсь, буду услышанной. Спасибо", - добавила Анастасия.

Что известно о скандале с Константином Темляком

Экс-девушка Константина Темляка - Анастасия Соловьева - обвинила его в домашнем насилии. Она назвала актера "абьюзером" и "тираном", отметив, что он поднимал на нее руку и "ломал как личность". Темляк уже отреагировал на обвинения, отметив, что готов понести юридическую и моральную ответственность за свои действия.

