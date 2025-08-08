Отсутствие безопасного и открытого общения ослабляет доверие и эмоциональную близость, отметил психолог.

Американский психолог Марк Треверс назвал один навык общения, который раскрывает потенциал отношений.

"Основываясь на опыте работы с парами, психологи утверждают, что один из самых сильных жестов, который партнеры могут сделать друг для друга, - это создание "повествовательного пространства", - отметил он в своей статье для Forbes. - Это свобода для каждого партнёра делиться своим взглядом и интерпретацией событий без перебиваний, исправлений, обесценивания или попыток "перекричать".

По словам психолога, это особенно важно, потому что отношения строятся на общем смысле, а он возникает только тогда, когда оба голоса услышаны:

"Если один из партнеров чувствует, что его "заглушают" - пусть даже непреднамеренно, - маленькие обиды начинают накапливаться и со временем превращаются в устойчивое раздражение. Отсутствие безопасного и открытого общения ослабляет доверие и эмоциональную близость".

Как добавил Треверс, ученые пришли к выводу, что именно качественное слушание помогает удовлетворять базовые психологические потребности - в автономии и связанности с другими. И когда партнеры чувствуют, что их слушают именно так, уровень оборонительной реакции снижается, связь становится крепче, а отношения - более устойчивыми.

"Поэтому создание "повествовательного пространства" - это ключевой навык общения, который может как укрепить, так и разрушить отношения", - констатировал психолог.

При этом он назвал три причины, почему этот навык так важен:

Снижает оборонительную реакцию и укрепляет доверие. Психологические исследования это подтверждают. Например, в журнале Self and Identity была опубликована работа о "повествовательной идентичности", где говорилось: если слушатель реагирует поддерживающе, рассказчик находит больше смысла в своей истории, особенно если речь идёт о трудных переживаниях. Иными словами, поддерживающее слушание не только даёт партнёру чувство, что его услышали здесь и сейчас, но и помогает переработать эмоции позже.

Превращает конфликт в связь. Давая партнеру повествовательное пространство, вы не доказываете, кто прав, а расширяете рамки, позволяя сосуществовать обеим версиям. Это и завершает спор, и углубляет понимание друг друга.

Не дает молчаливому раздражению пустить корни. Исследование 2015 года показало: когда люди сдерживали жалобы, они чаще начинали зацикливаться на обиде, прокручивая ее в голове снова и снова. Это не решало проблему, а порождало пассивно-агрессивное поведение -игнорирование, молчание, эмоциональное отстранение. Со временем это не только отдаляло партнеров, но и выматывало эмоционально.

