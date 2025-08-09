Дата 9 августа связана с несколькими праздниками, но в целом считается несчастливой.

9 августа 2025 - непростая дата со множеством запретов. В народных обычаях этот день считают опасным, особенно для владельцев скота. О том, какой сегодня праздник празднуется на международном уровне, будет интересно всем любителям чтения.

Какой сегодня праздник в Украине

В отечественной истории были известные украинцы, которые родились в сегодняшнюю дату - хирург Юрий Вороный, политик и политзаключенный Евгений Грицяк, президент Леонид Кучма, певец Александр Пономарев.

Официально праздник сегодня в Украине отсутствует. Однако один красивый украинский населенный пункт празднует городской праздник - День города Ялты.

Какой сегодня праздник церковный

Ранее в староцерковном календаре 9 августа вспоминали великомученика Пантелеймона Целителя. Если хотите знать, какой сегодня церковный праздник наступает по новому стилю, то помолитесь о лечении недугов апостолу Матфею, одному из учеников Христа и известному целителю.

Какой сегодня праздник в мире

Много людей со всемирной славой родились в эту дату - ученый Амадео Авогадро, психолог Жан Пиаже, физик Уильям Фаулер, художница и писательница Туве Янссон, певица Уитни Хьюстон, футболист Филиппо Индзаги, актрисы Джиллиан Андерсон, Одри Тоту и Мелани Гриффит.

ООН учредила 9 августа День коренных народов, призванный бороться с дискриминацией представителей небольших народностей и уважать их культурное наследие.

Другие праздники сегодня - Международный день книголюба, День держания за руку, День коворкинга, День рисового пудинга.

Что сегодня за праздник народный

В современном мире для предсказания погоды есть прогнозы синоптиков, а наши предки использовали приметы:

если аисты улетели на зимовку, ждите ранней осени;

пошел дождь - жары больше не будет;

солнце ярко светит - к засушливому, ясному августу.

В украинских обычаях праздник сегодня называется Змеиный день. Люди верили, что змеи выползают из нор и становятся злее, нападают на домашний скот, высасывают кровь. Из-за этого крестьяне не выводили животных на выпас. Сейчас подобные верования опровергнуты наукой.

Удачным 9 августа считается для торговли и бизнеса. Можно заработать двойную прибыль.

Что нельзя делать сегодня

Зная, какой праздник 9 августа в народе, важно не нарушать его запреты. Категорически запрещено ходить в лес, горы и другие дикие места, дразнить и провоцировать диких животных, а также хвастаться и сплетничать.

