Начало съемок "Дюны 2" запланировано на июль 2022 года, а в прокат он фильм должен выйти в октябре 2023 года.

Актерский состав научно-фантастического фильма "Дюна 2" (Dune: Part Two), который станет сиквелом прошлогоднего хита режиссера Дени Вильнева, пополнился новыми именами.

Как сообщает Collider, во второй части эпической саги будут представлены персонажи в исполнении Кристофера Уокена ("Чем заняться мертвецу в Денвере", "Бэтмен возвращается", "Семь психопатов"), Флоренс Пью ("Солнцестояние", "Черная вдова", "Маленькие женщины") и Остина Батлера ("Элвис", "Дневники Кэрри", "Хроники Шаннары").

В частности, Уокен сыграет роль падишаха-императора Шаддама IV, Пью – его дочери принцессы Ирулан Коррино, а Батлер – племянника и наследника барона Харконнена Фейда-Раута.

Уже известно, что литературной основой сценария второй части фильма станет вторая половина научно-фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна". При этом в сценарии будет уделено больше внимания персонажу Чани в исполнении Зендеи, которой в первом фильме было совсем мало.

Также к своим ролям вернутся Тимоти Шаламе (Пол Муад’Диб Атрейдес), Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Хавьер Бардем (Стилгар), Джош Бролин (Гурни Халлек), Стеллан Скарсгард (барон Владимир Харконнен) и Дейв Батиста (Глоссу Раббан).

Начало съемок "Дюны 2" запланировано на июль 2022 года, а в прокат он фильм должен выйти в октябре 2023 года.

Как сообщал УНИАН, фильм "Дюна" Дени Вильнева, вышедший в прокат осенью 2021 года, стал одним из главных триумфаторов на "Оскар" 2022 года, получив шесть наград.

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