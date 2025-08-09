Такие советы должны учесть все огородники.

Несмотря на отсутствие конкретных дат по выкопке лука, есть важные признаки, по которым можно понять, что овощ пора доставать из земли. Однако выкопать его - это половина дела, ведь важно знать, как хранить лук на зиму, чтобы он "дожил" до весны, а то и осени.

Как хранить лук в частном доме или квартире - советы

Автор канала "Корисні корисності" рассказала, по какой методике она выкапывает лук каждый год. Она говорит, что очень важно правильно определить, когда собирать урожай лука, потому что конкретных дат нет. Факторов, влияющих на сроки, очень много - сорта, посадка под зиму или весной, а также условия выращивания дают дозревание в разное время. Именно поэтому важно провести визуальный осмотр луковиц.

Если вы увидели, что шейка стала тонкой и мягкой, перо ложится на растение и начинает желтеть, а шелуха, которую уже видно из-под земли, сухая, то можно приступать к выкапыванию. Главное - не дожидаться дождей, иначе шейка начинает впитывать влагу, а сам лук - гнить. Лучший вариант - собрать овощ еще немного зеленым и дать полежать вместе с перьями. Главное условие для лучшего хранения - за 2 недели до сбора прекратить полив. Вырывать лук из земли категорически запрещено, нужно только выкапывать. Причина проста - если ботва при вырывании оторвется или повредится, то с большой вероятностью лук загниет и пропадет.

При неравномерном созревании лука можно выкапывать выборочно, а если вы заметили, что на луковицах много земли, то оставьте их подсохнуть, чтобы потом без проблем обтрусить землю руками, не повреждая шелуху. Категорически запрещено бить луковицы друг об друга или о какие-то предметы, чтобы убрать комки земли. Если вы так сделаете, то можете не рассчитывать силу, и сильный удар приведет к повреждению и загниванию. Сразу после выкопки перья обрезать не нужно - лучше оставить на 1-2 дня подсохнуть на солнце.

Далее автор канала объяснила, где хранить лук - она обычно выкладывает их на пластиковые ящики в один слой, чтобы овощи обдувались ветром со всех сторон. Потом на одну неделю переносит овощи в темное место с хорошей вентиляцией и циркуляцией воздуха. Когда луковицы хорошо подсохнут, стебли сомкнутся, чтобы внутрь не попадали грибки, перья можно обрезать, оставляя сверху 4 см, а также обрезать коренья.

Хранить всю зиму лук нужно в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, и не забывать периодически переворачивать овощ, чтобы он "дышал". Благодаря такому простому методу, по словам украинки, лук будет храниться без проблем до самой весны.

ВАЖНО: если вы хотите хранить лук в подвешенном состоянии, перья обрезать не нужно.

