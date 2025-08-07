Многие задаются вопросом, станет ли еще одно предсказание провидицы реальностью.

Знаменитая болгарская ясновидящая Баба Ванга предсказала несколько важных событий на 2025 год. И одно из них на фоне приближения к Земле загадочного объекта кажется таким, что вот-вот может сбыться. Как пишет wionews.com, слепая провидица предвидела контакт с инопланетянами в текущем году.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

"Люди давно ищут внеземные формы жизни, но безуспешно. Сейчас же многие считают, что это может произойти очень скоро благодаря межзвездному объекту 3I/ATLAS, который посетит нашу систему в этом году", - отмечают авторы публикации, задаваясь вопросом, подтвердит ли этот объект пророчество Бабы Ванги.

Указывается, что 3I/ATLAS - крупнейший объект, когда-либо посетивший Солнечную систему из космоса, и именно это вызвало интерес у ученого из Гарварда Ави Лоэба. Он почти уверен, что объект не является естественным и может быть инопланетным "материнским

"Объект движется по ретроградной орбите вокруг Солнца - что кажется необычным для подобных тел. Также он довольно массивен - диаметр оценивается в 20–24 километра, что примерно в 200 раз больше, чем у Оумуамуа - межзвездного посетителя 2017 года. Этот объект пришёл в нашу систему после путешествия, продолжавшегося миллиарды лет", - говорится в публикации.

По мнению Лоэба, это практически невозможно, чтобы природный космический объект таких размеров мог так долго путешествовать в космосе. Он считает, что 3I/ATLAS - не комета, а инопланетный космический корабль продвинутой цивилизации, который может нести зонды для изучения Земли и других планет.

"Возможно, именно это и есть контакт с инопланетянами, о котором говорила Баба Ванга. Если это так, то еще одно ее пророчество скоро сбудется", - добавили в издании.

По словам Лоэба, возможный период контакта - с 21 ноября по 5 декабря 2025 года. Ученый не исключил, что корабль может распространять зонды по планетам и двигаться дальше к другим мирам. Кроме того, у Лоэба есть и теория относительно того, как может происходить атака на Землю: по его словам, она может начаться, когда объект окажется за Солнцем в октябре - в этот момент он будет невидим для ученых.

Напомним, ранее сообщалось, что в NASA зафиксировали в Солнечной системе "незваного гостя" из межзвездного пространства.

