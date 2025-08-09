Православный праздник сегодня имеет народное название Лаврентий-зоречник - в это время бывают самые красивые утренние и вечерние зори.

10 августа в православной церкви по новому стилю чтят память святого мученика Лаврентия. Что принято делать в этот день, давние традиции и какой праздник сегодня церковный приходится по старому стилю - рассказываем о значении даты, ее приметах и запретах.

Какой сегодня православный праздник по новому и старому стилю

10 августа (по старому стилю это день 23 августа) отмечают день памяти священномучеников архидиакона Лаврентия, папы римского Сикста II, диаконов Феликсима и Агапита, а также мученика Романа из Рима.

Все жили во времена императора Валериана в 258 году и пострадали за христианскую веру. Папа Сикст II стал епископом Рима после мученической смерти папы Стефана. Надо сказать, что быть Папой в те времена означало добровольно обрекать себя на мученическую смерть.

Так и произошло: вскоре Сикста вместе с диаконами Феликсимом и Агапитом схватили и бросили в темницу. Архидиакон Лаврентий, который был помощником Папы, хотел было последовать за ними, но Сикст отговорил его - мол, его время еще не пришло и поручил Лаврентию оберегать церковные сокровища и помогать нуждающимся. О сокровищах прознали стражники - и тут же арестовали Лаврентия. Будучи в тюрьме, Лаврентий совершил много чудес с помощью молитвы: исцелял больных, крестил тех, кто приходил к нему, давал наставления, советы. Христианство приняли даже начальник тюрьмы Ипполит с семьей.

Местонахождение сокровищ Лаврентий не выдал, и император приговорил его к казни. В день казни он указал императору на бедняков, вдов и сирот и сказал: "В них - все церковное богатство. Все же, кто помогает слабым и обиженным, обретут сокровища в Царствии Небесном".

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 10 августа почитают память апостолов от 70-ти: Прохора, Пармена и других.

С какими молитвами обращаются к святым, традиции 10 августа и чего нельзя делать сегодня

К святому Лаврентию обращаются с молитвами о здоровье, лечении зрения и защите от сглаза. По поверьям, если в этот день утренней росой протереть глаза, можно избавиться от болезней зрения.

В народе, как уже вспоминали, праздник получил название Лаврентий-зоречник - восходы и закаты в это время настолько красивы, что не полюбоваться ими грех. Хорошо 10 августа заниматься домашними и сельскохозяйственными делами, заканчивать уборку урожая, можно также отправляться в путешествия и поезди по работе. На Лаврентия традиционно проветривают и выносят под солнце подушки и одеяла.

В старину на Лаврентия у молодых девушек был обычай: нужно найти цветок ромашки и носить его с собой - в течение месяца встретишь свою судьбу.

10 августа церковь осуждает сквернословие, ругань, сплетни, клевету, зависть и жадность. Нельзя отказывать в помощи и милостыне тем, кто нуждается. До праздника Успения Пресвятой Богородицы продолжается Успенский пост, тем, кто его соблюдает, запрещено употреблять продукты животного происхождения.

В народе считается, что на Лаврентия ни в коем случае нельзя лениться - это к финансовым трудностям. Не стоит также рассказывать о планах - сказанное может не сбыться, и шить, чтобы не "пришить" к себе чужие проблемы и невзгоды.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 10 августа

Приметы дня говорят о том, какой будет осень:

жаркая погода стоит - к дождливой осени;

пошел сильный дождь - осень будет затяжной;

липа пожелтела - осень наступит рано;

порывистый ветер - к теплой и тихой погоде.

Можно также понаблюдать за водоемами: если вода спокойная, то осень и зима будут теплыми, если волны - суровыми, а если по воде идет рябь - в августе и сентябре будут ненастья.

