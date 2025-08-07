Финн Вулфхард считает войну в Украине ключевой темой нашего времени.

Звезда популярного сериала Netflix "Очень странные дела" Финн Вулфгард признался, что систематически помогает Украине. По мнению 22-летнего актера, война в Украине - это одна из важнейших тем современности в мире, о которой не стоит забывать. Об этом он рассказал в интервью изданию Variety.

Вулфгард поделился, что довольно сдержанный и застенчивый в реальной жизни, поэтому не освещает много личного в соцсетях. В том числе он предпочитает не афишировать и то, что донатит на помощь Украине. Неисключено, что на такую позицию Финна могли повлиять скандалы вокруг его коллеги по "Очень странным делам" Ноа Шнаппа, который активно выражал поддержку Израилю и из-за этого был раскритикован в сети.

Теперь же Финн Вулфхард несколько приоткрыл завесу своей благотворительной деятельности. Актер признался, что направляет денежные взносы фандрейзинговой платформе United24. При этом, какие именно нужды он закрывает, парень не отметил.

Также Вулфхард рассказал, что беспокоится о правах коренных народов на землю. Актер знает об этой проблеме достаточно, ведь его отец Эрик работает адвокатом именно в этой области.

"Я думаю, что правительство получает столько денег, просто обманывая столько коренных групп... Тот факт, что они должны бороться с правительством, чтобы попытаться получить от них деньги за украденную землю, просто безумие", - взволнованно высказался 22-летняя звезда "Очень странных дел".

Стоит отметить, что Финн Вулфхард вернется к роли Майка Уилера в пятом финальном сезоне "Очень странных дел". Недавно Netflix объявил даты премьеры и показал первый трейлер сериала.

