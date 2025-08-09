Ubisoft анонсировала сериал по Far Cry, а потом удалила пост

Шоу не будет адаптировать сюжет ни одной части игры, а предложит новую историю.

Ubisoft случайно раскрыла планы на экранизацию Far Cry - на сайте компании ненадолго появился материал, посвящённый новому сериалу, который готовится для телеканала FX. Публикацию быстро удалили, но её успели заметить, а фрагменты остались в поисковой выдаче.

Согласно посту на сайте, это будет антология, где каждый сезон расскажет оригинальную историю с новым кастом и локациями, без прямых адаптаций сюжетов игр.

Шоу совместно создают Роб Макэлхенни ("В Филадельфии всегда солнечно") и Ной Хоули ("Чужой: Земля"), при этом Хоули станет шоураннером, а Макэлхенни исполнит одну из ролей.

Глава направления фильмов и сериалов Ubisoft Маргарет Бойкин описала проект как "психологическое пике, не стесняющееся исследовать самые тёмные и абсурдные стороны человеческой природы", что, по её словам, идеально сочетается со смелым стилем повествования FX.

Ранее мы рассказывали, что инсайдер раскрыл первые подробности сюжета Far Cry 7. События игры будут происходить в Новой Англии, а сюжет будет крутиться вокруг влиятельной семьи Беннетов.

Кроме того, недавно Ubisoft выпустила NFT-игру во вселенной Far Cry 3: Blood Dragon и Rayman.

