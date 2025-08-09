Такой десерт - отличный вариант домашней сладости.

Поклонникам сладкого точно понравится домашний торт Пломбир без выпечки. Вам не нужно долго делать коржи, следить за духовкой, возиться с тестом. Десерт получается невероятно воздушным и вкусным, а крем - сладким и нежным.

Шикарный торт Пломбир - рецепт на скорую руку

Такое угощение готовится даже без печенья - вам просто нужно взять простейшие ингредиенты и смешать их в правильном порядке, а затем сделать крем. Любимый торт получается с первого раза и радует вкусом знакомого с детства пломбира.

Ингредиенты для коржей:

Видео дня

двести пятьдесят граммов муки;

семьдесят граммов сахара;

сто пятьдесят граммов сливочного масла.

Ингредиенты для крема:

два куриных яйца;

сто пятьдесят граммов сахара;

пакетик ванильного сахара;

две столовых ложки крахмала;

пятьдесят граммов сливочного масла.

Первым делом нужно приготовить крем. Для этого вбиваем в сотейник яйца, крахмал, сахар и ванилин. Взбиваем венчиком, пока не получится однородная масса. После этого добавляем сметану и еще раз взбиваем. Ставим на средний огонь и варим, пока масса не загустеет. Ее нужно постоянно помешивать венчиком, не отходя от плиты, иначе крем пригорит. После загустевания держим 15 секунд и убираем с плиты, затем добавляем масло, тщательно перемешиваем и отставляем в сторону.

В отдельной емкости смешиваем муку и сахар, масло обваливаем в муке и натираем на крупной терке прямо в миску с сыпучими продуктами. В конце перетираем масло с сахаром и мукой в песочную крошку. Высыпаем крошку на сухую сковороду и жарим до образования золотистого оттенка.

Собираем торт, используя кондитерское кольцо или разъемную форму. На дно выкладываем две столовых ложки крошки, разравниваем, смазываем кремом. Так делаем, пока не закончатся ингредиенты, последний слой должен быть смазан кремом. Последний шаг - отправляем торт в холодильник на 2-3 часа или на ночь, чтобы он хорошо застыл. Можно подавать торт Пломбир в таком виде или украсить по желанию, например, тертым белым шоколадом.

Вас также могут заинтересовать новости: