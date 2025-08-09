Три вкусных рецепта с баклажанами, которые очень быстро готовятся.

Приготовление блюд из сезонных продуктов - это одно из лучших решений на кухне. Сейчас у нас вовсю идет сезон баклажанов, помидоров и прочих овощей.

Сегодня рассмотрим, что можно приготовить из баклажанов на скорую руку.

Простой салат из баклажан

Для начала рассмотрим очень быстрый рецепт. Чтоб сделать этот вкусный салат из баклажанов, берем:

Видео дня

один баклажан;

один болгарский перец;

одну луковицу;

два помидора;

несколько веточек петрушки;

столовую ложку белого винного уксуса;

три-четыре столовые ложки масла (растительного);

соль;

молотый черный перец.

Овощи моем, обсушиваем. Баклажаны нужно нарезать на кружочки и присолить. Затем обжариваем их с двух сторон до готовности и выкладываем на салфетки или бумажные полотенца.

Перец и луковицу нарезаем. Половину этих овощей обжариваем, а половину - оставляем сырыми.

Перемещаем их в миску для салата. Туда же добавляем нарезанные ломтиками помидоры и рубленую зелень. Приправляем и заправляем уксусом. Перемешиваем и оставляем на несколько минут, чтоб блюдо промариновалось.

Салат из баклажанов

Некоторые блюда из баклажанов больше подойдут тем, кто любит эксперименты. Этот салат как раз из таких. Для его приготовления берем:

один баклажан;

один сладкий перец;

две луковицы;

150 граммов сливы;

три столовые ложки масла (растительного);

чайную ложку сахара;

два зубчика чеснока;

зелень;

соль.

Моем овощи, зелень и фрукты. Перец очищаем от семян и нарезаем полосками. Лук нужно нарезать на полукольца, а баклажан - на тонкие четвертинки. Из слив вынимаем косточки и режем их на дольки.

На двух ложках масла обжариваем лук до мягкости, но не оставляем до румяности. Посыпаем сахаром, перемешиваем и выкладываем в миску.

Баклажан обжариваем на одной ложке масла несколько минут, чтоб он стал мягче и изменил цвет. После этого перекладываем к луку. Перец добавляем к овощам и солим.

Сливы несколько минут жарим на сухой сковородке и также пересыпаем в емкость. Туда же всыпаем рубленую зелень и выдавливаем чеснок. Перемешиваем и охлаждаем два часа в холодильнике.

Блюдо из баклажан с семечками и зеленью

Этот салат потребует несколько больше времени и ингредиентов, однако результат того определенно стоит. Для приготовления берем:

один баклажан;

два помидора;

два зубчика чеснока;

50 граммов творожного сыра;

небольшой пучок свежей мяты;

небольшой пучок свежего базилика;

небольшой пучок кинзы (по желанию);

пять граммов семечек подсолнечника;

три грамма кунжута;

две столовые ложки оливкового масла;

одну столовую ложку кунжутного масла;

две столовые ложки соуса чили сладкого;

кукурузный крахмал;

растительное масло для жарки;

соль.

Баклажан моем, обсушиваем и разрезаем вдоль на четыре части (без плодоножки). Нарезаем их на треугольники толщиной около сантиметра. Убираем в отдельную тарелку, хорошо присаливаем и перемешиваем.

Помидоры нарезаем на крупные кусочки и перекладываем в миску. Измельчаем зелень, стараясь избегать стеблей, и всыпаем туда же. Мелко нарезаем чеснок или пропускаем его через пресс, а затем перемещаем в миску. Обжариваем семечки на сухой сковороде. Кунжут также обжариваем, но отдельно.

Подогреваем масло для фритюра. В это время обваливаем кусочки баклажанов в крахмале со всех сторон, а затем жарим в течение нескольких минут. Достаем на бумажное полотенце.

Готовые баклажаны перекладываем в миску, приправляем маслом, соусом и перемешиваем. Сверху нужно выложить творожный сыр, а затем посыпать кунжутом и семечками.

Лето - идеальное время, чтоб готовить блюда из баклажан. Поэтому стоит записать и попробовать несколько новых рецептов.

Вас также могут заинтересовать новости: