Приготовление блюд из сезонных продуктов - это одно из лучших решений на кухне. Сейчас у нас вовсю идет сезон баклажанов, помидоров и прочих овощей.
Сегодня рассмотрим, что можно приготовить из баклажанов на скорую руку.
Простой салат из баклажан
Для начала рассмотрим очень быстрый рецепт. Чтоб сделать этот вкусный салат из баклажанов, берем:
- один баклажан;
- один болгарский перец;
- одну луковицу;
- два помидора;
- несколько веточек петрушки;
- столовую ложку белого винного уксуса;
- три-четыре столовые ложки масла (растительного);
- соль;
- молотый черный перец.
Овощи моем, обсушиваем. Баклажаны нужно нарезать на кружочки и присолить. Затем обжариваем их с двух сторон до готовности и выкладываем на салфетки или бумажные полотенца.
Перец и луковицу нарезаем. Половину этих овощей обжариваем, а половину - оставляем сырыми.
Перемещаем их в миску для салата. Туда же добавляем нарезанные ломтиками помидоры и рубленую зелень. Приправляем и заправляем уксусом. Перемешиваем и оставляем на несколько минут, чтоб блюдо промариновалось.
Салат из баклажанов
Некоторые блюда из баклажанов больше подойдут тем, кто любит эксперименты. Этот салат как раз из таких. Для его приготовления берем:
- один баклажан;
- один сладкий перец;
- две луковицы;
- 150 граммов сливы;
- три столовые ложки масла (растительного);
- чайную ложку сахара;
- два зубчика чеснока;
- зелень;
- соль.
Моем овощи, зелень и фрукты. Перец очищаем от семян и нарезаем полосками. Лук нужно нарезать на полукольца, а баклажан - на тонкие четвертинки. Из слив вынимаем косточки и режем их на дольки.
На двух ложках масла обжариваем лук до мягкости, но не оставляем до румяности. Посыпаем сахаром, перемешиваем и выкладываем в миску.
Баклажан обжариваем на одной ложке масла несколько минут, чтоб он стал мягче и изменил цвет. После этого перекладываем к луку. Перец добавляем к овощам и солим.
Сливы несколько минут жарим на сухой сковородке и также пересыпаем в емкость. Туда же всыпаем рубленую зелень и выдавливаем чеснок. Перемешиваем и охлаждаем два часа в холодильнике.
Блюдо из баклажан с семечками и зеленью
Этот салат потребует несколько больше времени и ингредиентов, однако результат того определенно стоит. Для приготовления берем:
- один баклажан;
- два помидора;
- два зубчика чеснока;
- 50 граммов творожного сыра;
- небольшой пучок свежей мяты;
- небольшой пучок свежего базилика;
- небольшой пучок кинзы (по желанию);
- пять граммов семечек подсолнечника;
- три грамма кунжута;
- две столовые ложки оливкового масла;
- одну столовую ложку кунжутного масла;
- две столовые ложки соуса чили сладкого;
- кукурузный крахмал;
- растительное масло для жарки;
- соль.
Баклажан моем, обсушиваем и разрезаем вдоль на четыре части (без плодоножки). Нарезаем их на треугольники толщиной около сантиметра. Убираем в отдельную тарелку, хорошо присаливаем и перемешиваем.
Помидоры нарезаем на крупные кусочки и перекладываем в миску. Измельчаем зелень, стараясь избегать стеблей, и всыпаем туда же. Мелко нарезаем чеснок или пропускаем его через пресс, а затем перемещаем в миску. Обжариваем семечки на сухой сковороде. Кунжут также обжариваем, но отдельно.
Подогреваем масло для фритюра. В это время обваливаем кусочки баклажанов в крахмале со всех сторон, а затем жарим в течение нескольких минут. Достаем на бумажное полотенце.
Готовые баклажаны перекладываем в миску, приправляем маслом, соусом и перемешиваем. Сверху нужно выложить творожный сыр, а затем посыпать кунжутом и семечками.
Лето - идеальное время, чтоб готовить блюда из баклажан. Поэтому стоит записать и попробовать несколько новых рецептов.