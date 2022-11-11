Премьера фильма запланирована на 24 марта 2023 года.

Студия Lionsgate Films выпустила первый трейлер неонуарного экшн-триллера "Джон Уик 4" (John Wick: Chapter 4) с Киану Ривзом в главной роли.

События фильма будут разворачиваться после завершения предыдущей части, когда Джон Уик (Киану Ривз) решает объединить силы с королем подземной мафии (Лоуренс Фишберн), чтобы бросить вызов Высокому столу – организации из 12 влиятельных мафиозных кланов, которая заправляет всем во вселенной Джона Уика. Кроме того, среди персонажей, известных по предыдущим фильмам франшизы, к роли Уинстона Скотта вернется Йен Макшейн, а Лэнс Реддик снова воплотит Харона.

Среди новичков франшизы – Билл Скашгорд ("Оно", "Дьявол всегда здесь", "Хемлок Гроув"), который сыграет одного из членов Высокого стола. Именно он, очевидно, будет главным противником Джона Вика в новой части.

Кроме того, актерский состав франшизы дополнят Донни Йен ("Мулан", "Герой"), Хироюки Санада ("Последний самурай", "Скоростной поезд"), Наталия Тена ("Игра престолов", франшиза "Гарри Поттер"), Скотт Эдкинс ("Дневная смена", "Люди Х: Росомаха") и популярная певица Рина Саваяма, для которой эта роль станет дебютом в кино.

Режиссером фильма вновь выступит американский каскадер Чад Стахелски, снявший предыдущие три части. Фильм снимали в Берлине, Париже, Осаке и Нью-Йорке с июня по октябрь 2021 года.

Премьера фильма запланирована на 24 марта 2023 года.

Франшиза "Джон Уик" – что известно

Медиафраншиза "Джон Уик" была создана американским сценаристом Дереком Колстадом и продюсером Бэзилом Иваником. Снял все имеющиеся на данный момент фильмы Чад Стахелски, для которого первый "Джон Уик" стал режиссерским дебютом. Все фильмы отличаются впечатляющими сценами драк и погонь, ведь до этого Стахелски много лет работал каскадером. Также фильмам присуща неонуарная атмосфера со стильными костюмами и модным саундтреком.

В центре сюжета франшизы – бывший высококлассный наемный убийца Джон Уик, что бросает вызов могущественной преступной организации Высокий стол, на которую он когда-то работал.

Первый фильм франшизы вышел в 2014 году, второй – в 2017 году, а третий – в 2019 году. При этом Киану Ривз заявлял, что готов работать над франшизой до тех пор, пока она будет успешной, а потому не исключает появление пятой части.

Весной 2022 года стало известно, что фильм будет иметь спин-офф под названием "Балерина" с Аной де Армас ("Достать ножи", "Серый человек", "Блондинка") в главной роли. В центре сюжета окажется балерина-киллер, охотящаяся на других наемных убийц, которых она обвиняет в убийстве своей семьи. Впервые этот персонаж был представлен в фильме "Джон Уик 3" в исполнении профессиональной танцовщицы Юнити Фелан.

Съемки фильма начались в ноябре 2022 года в Праге, за режиссуру отвечает Лен Вайсман, известный по фильмам серии "Другой мир", "Крепкий орешек 4.0" и "Вспомнить все". Известно, что в фильме также будут задействованы Киану Ривз (Джон Уик) и Иен Макшейн (Уинстон Скотт).

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