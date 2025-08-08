Рассказываем, как выписать человека с квартиры и сколько это стоит.

Вопрос о прописке часто возникает при спорах между собственниками и жильцами, когда последние могут не захотеть выселяться. Бывают и случаи, когда прописанный человек даже не проживает по этому адресу или наоборот - живет без прописки и отказывается выезжать.

Процедура снятия человека с регистрации в Украине регулируется законодательством. Ранее мы сообщали, дает ли прописка право собственности на жилье.

Адвокат в RELIANCE Елена Бондаренко рассказала УНИАН, как выселить родственника из квартиры.

Можно ли выписать человека из квартиры в военное время

По словам адвоката, в 2022 году правительство значительно упростило процедуру снятия с регистрации, то есть выписки лица из жилья, и теперь это можно сделать по заявлению владельца. До 22-го года это делалось исключительно в судебном порядке.

Она отметила, что сейчас украинцы имеют право выписать лицо из своего жилья без его согласия, но есть определенные ограничения:

нельзя выписать совладельца жилья;

нельзя выписать несовершеннолетнего ребенка исключительно по заявлению владельца без его согласия, без согласия его опекунов;

нельзя снять с регистрации военных и лиц, без вести пропавших.

Мы узнали также, сколько стоит выписать человека из квартиры в Украине.

"Если мы говорим о снятии с регистрации по заявлению владельца, то лицу в 2025 году нужно будет уплатить небольшой административный сбор - 45 гривен и 42 копейки. Размер этого сбора меняется ежегодно", - объяснила Елена Бондаренко.

Человек не хочет уходить из квартиры - что делать

Как отметила адвокат, владелец жилья может снять лицо с регистрации, а выселить его физически можно только через суд, и это довольно сложная процедура. Такие дела рассматривают суды общей юрисдикции, которые имеют достаточно большую загрузку. Слушания проходят с участием свидетелей, и люди иногда могут не являться на заседание, может быть воздушная тревога, "заминирование" помещения. Из-за этого рассмотрение дела могут откладывать. Рассматривают такие дела в среднем от нескольких месяцев до нескольких лет.

"Само исполнение решения суда о выселении лица из чужого жилья достаточно сложное. Выселять таких лиц должны при участии сотрудников исполнительной службы, а иногда привлекаются и представители спецподразделений Национальной полиции. Полицейские иногда участвуют в выселении, поскольку лица, которых должны выселить, совершают насилие в отношении себя, баррикадируются, угрожают и нападают на исполнительную службу, которая выполняет решение суда", - рассказала Бондаренко.

По ее словам, если среди тех, кого должны выселить, есть малолетние дети, тогда к процессу выселения привлекают еще и органы опеки и попечительства.

Понимание того, как выселить родственника из квартиры даже в военное время, может значительно упростить жизнь. Однако необходимо помнить о том, что рассказала адвокат, чтоб все прошло по правилам.

справка Елена Бондаренко Партнер, юрист компании RELIANCE Елена Бондаренко имеет глубокие знания в сфере судебной защиты прав граждан и бизнеса. Ее профессиональная карьера началась с работы в банковской сфере. Сейчас Елена специализируется на кредитных спорах, правовых вопросах в сфере недвижимости и строительства, а также на защите прав военнослужащих - в частности по делам, связанным с выполнением государственных гарантий, прохождением службы и обеспечением военных. Она член Николаевской областной организации Союза юристов Украины, а также Ассоциации юристов Украины.

