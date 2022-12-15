Джеймс Ганн решил снять проект о Супермене в его молодые годы с новым актером в главной роли.

Английский актер Генри Кавилл, который сыграл Супермена в нескольких фильмах расширенной киновселенной DC, все же не вернется к этой роли в следующем проекте серии.

Об этом заявил сам актер в своем Instagram. Это заявление появилось всего через 1,5 месяца после того, как Кавилл анонсировал свое возвращение к роли Супермена.

Тем не менее, после того как DC Studios возглавил режиссер Джеймс Ганн, на счету которого франшиза "Стражи галактики" в рамках киновселенной Marvel и фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет" и сериал "Миротворец" в рамках расширенной киновселенной DC, появились слухи о том, что Кавилл все же покинет проект. Сегодня они официально подтвердились.

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"Я только что провел встречу с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном (новые руководители DC Studios – ред.) и у нас грустные новости для всех. Я все же не вернусь в качестве Супермена... Смена руководства – это то, что случается. Я уважаю это. Джеймс и Питер должны построить новую вселенную", – написал актер.

В то же время, как пишет The Hollywood Reporter, сам Джеймс Ганн заявил, что его первым проектом у руля DC Studios станет сценарий фильма о Супермене. Проект сосредоточится на герое в его молодые годы, и в нем будет сниматься другой актер, а не Генри Кавилл. В то же время, пока неизвестно, будет ли Ганн сам режиссировать фильм или наймет кого-то другого.

При этом сообщается, что Ганн и Сафран при встрече с Кавиллом обсудили идеи для потенциального сотрудничества в будущем над чем-то еще, возможно, новым персонажем.

Стоит отметить, что известия вызвали шквал критики в комментариях со стороны фанатов Кавилла и предыдущей версии расширенной киновселенной DC. "Я не поддерживаю этого. У вас был Супермен, и вы решили выбросить его, поэтому тот, кого бы вы не выбрали, будет недостоин", "Верните вселенную Зака Снйдера", "Никто не будет смотреть это без Генри Кавилла. До свидания", "Мы этого не хотим. Верните вселенную Зака Снайдера! Генри Кавилл – наш Супермен. DC мертв! Похороните это!", – пишут разгневанные фанаты.

Будущее рсширенной киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна

В конце октября 2022 года стало известно, что кинорежиссер Джеймс Ганн и его давний соратник кинопродюсер Питер Сафран назначены сопредседателями DC Studios. Они теперь будут работать над развитием расширенной киновселенной DC, включающей таких супергероев, как Супермен, Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамен, Флэш и других.

Сообщается, что исполнительный директор кинокомпании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, планирует ввести 10-летний план развития киновселенной DC, чтобы она могла конкурировать с Marvel Studios от Walt Disney Co.

Вскоре после назначения стало известно, что вселенную покинут сразу несколько персонажей. В частности, новые руководители DC Studios решили отменить съемки фильма "Чудо-женщина 3" с Галь Гадот, посчитав написанный Пэтти Дженкинс сценарий к нему недостаточно хорошим. Также появились слухи, что Джейсон Момоа получит новую роль в киновселенной вместо Аквамена.

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