Маргарита показала последствия российской атаки.

Дом известного украинского ресторатора Маргариты Сичкарь пострадал в результате очередной российской атаки по Украине.

Об этом рассказала сама женщина в своем Instagram. Маргарита показала фото поврежденного дома и автомобиля из-за вражеского шахеда.

"Нет слов. Мой дом. Сегодня в 01:10 прилет шахеда", - подписала кадры Сичкарь.

Позже ресторатор рассказала о деталях прилета так:

"У нас взорвался шахед прямо возле дома. Здесь везде обломки этого шахеда. Он горел, а я тушила пожар. Был сильный взрыв, деревья полностью снесены, а в доме снесены окна, двери, все в стекле. Не знаю, кого вызывать, здесь все нужно демонтировать".

Маргарита добавила, что ждет ГСНС и полицию, чтобы зафиксировать последствия атаки.

"Но самое главное, что мы живы! Было слышно два мощных взрыва. Один я услышала и успела спуститься в подвал с дочкой и мамой, а второй был сразу за ним", - рассказала Сичкарь.

Напомним, ранее во время атаки по Киеву Россия разбила квартиру известной телеведущей Екатерины Соляр.

