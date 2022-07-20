Премьера фильма в Украине запланирована на 13 июля 2023 года.

Вышел долгожданный официальный трейлер очередной части шпионской франшизы с Томом Крузом "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая" (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One).

Как сообщает пресс-служба B&H film distribution, премьера фильма в Украине запланирована на 13 июля 2023 года.

Действие фильма, который станет уже седьмой частью популярной франшизы, будет происходить после событий, рассказанных в фильме "Миссия невыполнима: Фолаут". На этот раз супершпиону Итану Ханту предстоит встретиться с новыми вызовами и призраками прошлого.

К звоим ролям вернутся многие актеры, известные по предыдущим частям: сам Том Круз (Итан Хант), а также Ребекка Фергюсон (Ильза Фауст), Винг Реймс (Лютер Стикелл), Саймон Пегг (Бенджи Данн), Ванесса Кирби (Аланна Мицополи / Белая вдова) и Генри Черни (Евгений Китридж), который появлялся еще в первой части "Миссии" 1996 года выпуска.

Среди новичков франшизы – Хейли Этвел ("Первый мститель", "Агент Картер"), Пом Клементьев ("Стражи Галактики", "Неограненные драгоценности"), Кэри Элвес ("Пила", "Очень странные дела"), Индира Варма ("Игра престолов", "Карнивал Роу"), Эсай Моралес ("Титаны", "Озарк") и другие.

Фильм начали снимать еще в начале 2020 года в Риме, однако после начала пандемии COVID-19 их пришлось прервать. Процесс возобновили осенью этого же года, перенеся их в Великобританию. Чтобы снизить риск инфицирования, Том Круз распорядился создать городок из трейлеров, в которых жили бы исключительно члены съемочной группы. Также часть сцен снимали в Норвегии.

Уже известно, что седьмая "Миссия невыполнима" будет насчитывать две части – вторя должна выйти в прокат 28 июня 2024 года и будет прямым продолжением первой.

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