Обычно человек испытывает такие эмоции в конкуретном среде.

Большинство людей естественно сравнивает себя с другими. Когда другие терпят неудачи, мы можем испытывать целую гамму эмоций в ответ, от сочувствия до сожаления и даже радости. Несмотря на то, что радость от чужого горя может казаться странной, это не такое уж и редкое явление, как кажется. Об этом пишет американский психолог Марк Треверс для Forbes, который объяснил, почему так происходит.

"Когда мы сравниваем себя с кем-то похуже, мы часто чувствуем себя лучше. Это тонкий, иногда бессознательный механизм адаптации, особенно в моменты сомнений в себе. Эмоциональное удовлетворение от несчастья других называется Schadenfreude, немецкое слово, сочетающее Schaden, что означает "жаль", и Freude, что означает "радость"", - отметил психолог.

Такое явление часто возникает в конкурентной среде. К примеру, вы можете радоваться, когда сотрудник, который заискивает перед вашим начальником, показывает плохие результаты и получит от него выговор.

Видео дня

"Это происходит потому, что люди имеют врожденную потребность чувствовать себя лучше и часто получают лучший образ себя, сравнивая себя с другими, которые могут быть менее счастливыми. Следовательно, люди, которые чувствуют угрозу своей самооценке, чаще испытывают шаденфройде", - объяснил Треверс.

Поэтому эксперт назвал две основные причины, почему вы можете радоваться чужому несчастью.

"Шкодорадость" может повысить самооценку в конкурентных ситуациях

В исследовании 2017 года ученые проверили, удовлетворяет ли это чувство любую из этих четырех психологических потребностей, а именно самооценку, контроль, принадлежность и значимое существование.

"Исследователи провели четыре эксперимента, все из которых указали на подобные результаты: Schadenfreude действительно удовлетворяет нашу основную потребность подтвердить свое социальное положение через сравнение, особенно когда мы сравниваем себя с соперником, которому завидуем", - подчеркнул психолог.

Треверс добавил, что наблюдать за тем, как кто-то другой терпит неудачу или борется, может защитить нас от чувства неполноценности, по крайней мере на некоторое время.

"Когда жизнь кажется неконтролируемой, видеть других в подобной или худшей ситуации заставляет нас воспринимать собственные переживания не как личные неудачи, а как часть общей человеческой беспорядочности. Это особенно актуально в более конкурентных ситуациях. Мы все хотим верить, что в жизни у нас все "хорошо". Если кто-то другой чувствует себя хуже нас, это подтверждает, что мы не отстаем", - заметил специалист.

"Шкодолюбие" может подтвердить вашу веру в справедливый мир

Другое исследование 2013 года выявило образец между "шкодолюбием" и верой в справедливый мир. Когда вера людей в это была под угрозой, они испытывали большую радость, когда кто-то другой терпел неудачу.

"Это может быть связано с тем, что они хотят восстановить свою веру в справедливость мира. Когда кто-то придерживается таких убеждений, он склонен думать, что хорошие вещи случаются с хорошими людьми, а несчастье постигает тех, кто этого заслуживает. Если они не могут помочь жертве, они могут вместо этого обвинять ее или считать, что она заслужила это. Таким образом, они оправдывают несчастье, которое постигло ее", - говорит Треверс.

Однако, по словам психолога, это не всегда свидетельствует о том, что жертва заслуживает наказания или что она ответственна за результат.

Делает ли вас это плохим человеком?

Такая радость не делает вас ужасным человеком, ведь это часто происходит без нашего сознательного осознания, отмечает автор материала.

"Однако, если вы постоянно надеетесь на чьё-то поражение и активно пытаетесь поставить этого человека в затруднительное положение, это может быть тревожным сигналом. Вместо того, чтобы пытаться полностью избавиться от этого инстинкта, попробуйте заметить его, но не придавайте ему слишком большого значения", - советует психолог.

Другие советы психолога

Ранее психолог назвал 1 навык, которому никто не учит, для "секрета" крепких отношений. Речь идет о способности наблюдать и принимать рост партнера без страха.

"Звучит просто. Но в долгосрочных отношениях это может стать одним из самых эмоционально сложных переживаний. Рост обычно влечёт за собой изменения, а изменения могут восприниматься как угроза - особенно если они нарушают устоявшиеся роли или ритмы, на которые вы привыкли опираться", - отметил Марк Трэверс.

Также психолог назвал наиболее "опасную" профессию, по которой работают люди и больше всего изменяют. По его словам, самой распространенной профессией оказалась медицина: 23% работали врачами или медсестрами. Среди мужчин этот показатель составлял 5%.

Вас также могут заинтересовать новости: