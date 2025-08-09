В перечне есть представители знака Близнецы.

После 9 августа 2025 года для представителей трех знаков Зодиака завершится скрытая, но изнурительная борьба. Период оппозиции Марса и Нептуна часто сбивает с толку, ослабляет мотивацию и вносит хаос в планы. Однако для этих людей данный день станет точкой в сложном этапе. Ощущение тупика, которое мешало двигаться вперед, начнет рассеиваться, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Близнецы

Для вас, Близнецы, последние недели были временем внутреннего раздвоения: между тем, чего вы хотите, и тем, что считаете правильным. При оппозиции Марса и Нептуна эта дилемма особенно остро ощущалась в ваших мыслях. Хорошая новость - это ненадолго. Как только вы осознаете, что справились с трудностями, моментально почувствуете прилив энергии, ясность и уверенность. У вас появятся новые цели и амбиции, а препятствия больше не будут казаться непосильными.

Дева

Марс в оппозиции с Нептуном мог замедлить ваш ритм, Дева, но это было необходимо, чтобы подвести вас к положительным изменениям. Вы уже на пути выхода из затянувшейся ситуации. Это не застой, а подготовка к новой фазе. Вы терпеливо переносили этот период, и теперь начинается время освобождения. Доверьтесь процессу - все складывается в вашу пользу.

Весы

Последние события вызывали у вас, Весы, чувство внутреннего дисбаланса и нерешительности. Казалось, что жизнь подталкивает к выбору, к которому вы не были готовы. Оппозиция Марса и Нептуна 9 августа усиливала это ощущение. Сейчас все меняется. Вы находите решение, которое кажется надежным и верным. Баланс возвращается, а вместе с ним - готовность двигаться вперед. Период размышлений оказался полезным: он дал вам новые знания и опыт, с которыми можно уверенно смотреть в будущее.

