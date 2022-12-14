Кадр из фильма "Крик 6" / скриншот с YouTube Paramount Pictures

Киностудия Paramount Pictures выпустила первый тизер предстоящего фильма ужасов "Крик 6" (Scream VI), который станет прямым продолжением успешного фильма 2022 года.

Судя по трейлеру, действие фильма будет происходить в Нью-Йорке, куда из родного Вудсборо переедут четверо выживших в предыдущей части, чтобы начать все сначала: сестры Сэм и Тара Карпентер, роли которых исполняют Мелисса Баррера и звезда недавно вышедшего хитового сериала "Уэнздей" Дженна Ортега, а также близнецы Чед и Минди Микс-Мартин (Мейсон Гудинг и Джасмин Савой Браун).

Однако героям не удастся скрыться от Призрачного лица даже в большом городе – маньяк в белой маске и черном балахоне настигнет их в метро в разгар празднования Хеллоуина.

Также известно, что к роли Гейл Уэзерс, которая появлялась в предыдущих пяти частях франшизы "Крик", вернется Кортни Кокс. А вот Нив Кэмпбелл, исполнившая роль Сидни Прескотт во всех предыдущих частях, заявила, что не появится в новом фильме.

Кроме того, уже известно, что в шестом "Крике" вновь появится персонаж Кирби Рид в исполнении Хейден Панеттьери, выживший в фильме "Крик 4".

Среди новичков франшизы – Дермот Малруни ("Бесстыжие", "Астрал 3"), который исполнит роль полицейского, а также Самара Уивинг ("Няня", "Я иду искать"), Тони Револори ("Человек-паук", "Дом с прислугой"), Джош Сегарра ("Стрела", "Полиция Чикаго") и другие.

Режиссерами фильма выступили Меттью Беттинелли и Тайлер Джиллет, снявшие фильм "Крик 5".

Премьера фильма запланирована на 10 марта 2023 года.

Франшиза "Крик" – что известно

В 1996 году легендарный режиссер фильмов ужасов Уэс Крэйвен, в своей время запустивший успешные хоррор-франшизы "У холмов есть глаза" и "Кошмар на улице Вязов", снял фильм ужасов "Крик". Фильм выдался настолько успешным, что не только положил начало новой франшизе, но и возродил интерес к подзабытому на тот момент поджанру хоррора – слэшер.

На волне успеха Крэйвен снял еще две части "Крика" – не менее успешные фильмы 1997 и 2000 годов, а также попытался возродить франшизу в 2011 году, однако тогда вышло не так успешно.

Поскольку легендарный режиссер ушел из жизни в 2015 году, его дело взялись продолжить режиссеры Меттью Беттинелли и Тайлер Джиллет, ранее успешно работавшие дуэтом над хоррорами "З/Л/О", "Пришествие Дьявола" и "Я иду искать". Фильм "Крик 5" под их руководством, который назвали "мягким перезапуском", или же "риквелом" (соединяет элементы сиквела и перезапуска, вводя новых персонажей как основных героев, но оставляя место для старых), выдался чрезвычайно успешным, получив одобрение как от критиков, так и от зрителей. 

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