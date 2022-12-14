Действие фильма будет происходить в Нью-Йорке, куда переедут четверо выживших в предыдущей части.

Киностудия Paramount Pictures выпустила первый тизер предстоящего фильма ужасов "Крик 6" (Scream VI), который станет прямым продолжением успешного фильма 2022 года.

Судя по трейлеру, действие фильма будет происходить в Нью-Йорке, куда из родного Вудсборо переедут четверо выживших в предыдущей части, чтобы начать все сначала: сестры Сэм и Тара Карпентер, роли которых исполняют Мелисса Баррера и звезда недавно вышедшего хитового сериала "Уэнздей" Дженна Ортега, а также близнецы Чед и Минди Микс-Мартин (Мейсон Гудинг и Джасмин Савой Браун).

Однако героям не удастся скрыться от Призрачного лица даже в большом городе – маньяк в белой маске и черном балахоне настигнет их в метро в разгар празднования Хеллоуина.

Также известно, что к роли Гейл Уэзерс, которая появлялась в предыдущих пяти частях франшизы "Крик", вернется Кортни Кокс. А вот Нив Кэмпбелл, исполнившая роль Сидни Прескотт во всех предыдущих частях, заявила, что не появится в новом фильме.

Кроме того, уже известно, что в шестом "Крике" вновь появится персонаж Кирби Рид в исполнении Хейден Панеттьери, выживший в фильме "Крик 4".

Среди новичков франшизы – Дермот Малруни ("Бесстыжие", "Астрал 3"), который исполнит роль полицейского, а также Самара Уивинг ("Няня", "Я иду искать"), Тони Револори ("Человек-паук", "Дом с прислугой"), Джош Сегарра ("Стрела", "Полиция Чикаго") и другие.

Режиссерами фильма выступили Меттью Беттинелли и Тайлер Джиллет, снявшие фильм "Крик 5".

Премьера фильма запланирована на 10 марта 2023 года.

Франшиза "Крик" – что известно

В 1996 году легендарный режиссер фильмов ужасов Уэс Крэйвен, в своей время запустивший успешные хоррор-франшизы "У холмов есть глаза" и "Кошмар на улице Вязов", снял фильм ужасов "Крик". Фильм выдался настолько успешным, что не только положил начало новой франшизе, но и возродил интерес к подзабытому на тот момент поджанру хоррора – слэшер.

На волне успеха Крэйвен снял еще две части "Крика" – не менее успешные фильмы 1997 и 2000 годов, а также попытался возродить франшизу в 2011 году, однако тогда вышло не так успешно.

Поскольку легендарный режиссер ушел из жизни в 2015 году, его дело взялись продолжить режиссеры Меттью Беттинелли и Тайлер Джиллет, ранее успешно работавшие дуэтом над хоррорами "З/Л/О", "Пришествие Дьявола" и "Я иду искать". Фильм "Крик 5" под их руководством, который назвали "мягким перезапуском", или же "риквелом" (соединяет элементы сиквела и перезапуска, вводя новых персонажей как основных героев, но оставляя место для старых), выдался чрезвычайно успешным, получив одобрение как от критиков, так и от зрителей.

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