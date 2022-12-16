В украинский прокат фильм от режиссера Греты Гервиг должен выйти 20 июля 2023 года.

Кинокомпания Warner Brothers представила первый тизер будущей романтической комедии "Барби" (Barbie) с Марго Робби ("Я, Тоня", "Отряд самоубийц", "Вавилон") и Райаном Гослингом ("Драйв", "Бегущий по лезвию", "Серый человек") в главных ролях.

Сюжет фильма держится в секрете, однако известно, что в центре истории окажутся Барби и Кен, а также другие популярные герои кукольного мира.

Кроме Робби и Гослинга в фильме снимались Америка Феррера ("Как приручить дракона"), Симу Лю ("Шан-Чи и легенда десяти колец"), Кейт Маккинон ("Охотники за привидениями", "Сенсация"), Уилл Феррелл ("Песенный конкурс Евровидение: История огненной саги", "Сводные братья"), Эмма Маки ("Половое воспитание", "Смерть на Ниле"), Шути Гатва ("Половое воспитание", "Доктор Кто"), Майкл Сера ("Джуно", "Скотт Пилигрим против мира") и другие.

Режиссером фильма выступила актриса Грета Гервиг, которая ранее работала над такими лентами, как "Леди-Птица" и "Маленькие женщины".

Как сообщает Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм должен выйти 20 июля 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: