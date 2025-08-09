Некоторые пенсионеры могут быть освобождены от оплаты коммунальных услуг, если имеют нужный документ.

Украина предоставляет поддержку и различные бонусы для пожилых людей. Не всем известно, что в нашей стране есть льготы для пенсионеров. Ещё меньше людей знает, что субсидия на коммунальные услуги для получателей пенсий может составлять 100%. Мы рассказали, в каких случаях после 60 лет можно вообще не платить за коммуналку абсолютно легально, и какие документы нужно собрать.

Каким пенсионерам положена скидка на коммунальные услуги

Подробности о том, как людям пенсионного возраста не платить за газ и свет, сообщил Пенсионный фонд. Для некоторых категорий украинцев являются полностью бесплатным весь жилищно-коммунальный сервис, плюс жидкое и твердое топливо.

Такой скидкой могут воспользоваться лица, которые проработали в селе и продолжают жить в сельской местности после достижения пенсионного возраста. Имеет значение и сфера занятости. Стропроцентные льготы на коммуналку получат представители следующих профессий, проработавшие минимум три года: педагоги, врачи, фармацевты, эксперты по защите растений, работники культурных заведений (музеев, театров, домов культуры, библиотек). Важно, чтобы и на момент выхода на пенсию они занимали соответствующую должность.

Видео дня

Второе обязательное условие: средний месячный доход семьи льготника не должен превышать 4 тысяч 240 гривень на одного человека.

Итак, если вы жили и проживаете в селе, работали медиком, учителем или работником культуры и получаете не более 4200 гривень пенсии, то можете не оплачивать коммуналку.

Подобные субсидии на коммунальные услуги оформляются в отделении Пенсионного фонда. Нужно написать по образцу заявление на получение льготы, а также приложить документ о проживании в селе и справку из места работы.

Ранее мы писали, кому можно не платить за коммунальные услуги помимо упомянутых выше пенсионеров. Есть ещё две категории украинцев, освобожденных от такой обязанностей.

Вас также могут заинтересовать новости: