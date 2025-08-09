Украина предоставляет поддержку и различные бонусы для пожилых людей. Не всем известно, что в нашей стране есть льготы для пенсионеров. Ещё меньше людей знает, что субсидия на коммунальные услуги для получателей пенсий может составлять 100%. Мы рассказали, в каких случаях после 60 лет можно вообще не платить за коммуналку абсолютно легально, и какие документы нужно собрать.
Каким пенсионерам положена скидка на коммунальные услуги
Подробности о том, как людям пенсионного возраста не платить за газ и свет, сообщил Пенсионный фонд. Для некоторых категорий украинцев являются полностью бесплатным весь жилищно-коммунальный сервис, плюс жидкое и твердое топливо.
Такой скидкой могут воспользоваться лица, которые проработали в селе и продолжают жить в сельской местности после достижения пенсионного возраста. Имеет значение и сфера занятости. Стропроцентные льготы на коммуналку получат представители следующих профессий, проработавшие минимум три года: педагоги, врачи, фармацевты, эксперты по защите растений, работники культурных заведений (музеев, театров, домов культуры, библиотек). Важно, чтобы и на момент выхода на пенсию они занимали соответствующую должность.
Второе обязательное условие: средний месячный доход семьи льготника не должен превышать 4 тысяч 240 гривень на одного человека.
Итак, если вы жили и проживаете в селе, работали медиком, учителем или работником культуры и получаете не более 4200 гривень пенсии, то можете не оплачивать коммуналку.
Подобные субсидии на коммунальные услуги оформляются в отделении Пенсионного фонда. Нужно написать по образцу заявление на получение льготы, а также приложить документ о проживании в селе и справку из места работы.
Ранее мы писали, кому можно не платить за коммунальные услуги помимо упомянутых выше пенсионеров. Есть ещё две категории украинцев, освобожденных от такой обязанностей.