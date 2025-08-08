Прокремлевский артист вдруг публично поздравил проживающую в Киеве Ротару с днем рождения.

Путинист Филипп Киркоров неожиданно поздравил известную украинскую певицу Софию Ротару с днем рождения, который она отпраздновала вчера, 7 августа.

В публикации в Instagram прокремлевский артист показал архивные кадры с Ротару, заявив, что сквозь годы встречи с ней вызывают у него мурашки.

"Мурашки не поддаются логике, правилам и закону. Они появляются там, где их совсем не ждут... Я помню нашу первую встречу и мурашки! Вторую, третью, десятую, сотую - всегда мурашки! Мурашки звучат как "очень", они как индикатор, вектор и ингибитор, они отражают правду, подлинность, действительность, суть: когда сердце бьется часто. София Михайловна, спасибо вам за это чувство. Спасибо за эмоции, за песни, за творчество! С днем рождения! Пусть в вашем доме и сердце царит любовь", - написал путинист.

Отметим, что путинист Киркоров публично не обращался к Ротару, которая живет в Киеве, с 2022 года. Тогда он тоже поздравлял ее с днем рождения и назвал "смелым лебедем".

Напомним, что известная украинская певица София Ротару 7 августа праздновала свой день рождения. Артистке исполнилось 78 лет.

По случаю праздника она впервые за долгое время опубликовала новые фотографии в своем Instagram. На кадрах исполнительница, которая с начала полномасштабного вторжения не дает концертов и не появляется на публике, показалась в столице Украины.

