Недавно против звезды "Пиратов Карибского моря" подали еще один иск якобы о том, что тот ударил своего коллегу.

Вокруг имени Джонни Деппа не утихают скандалы. Так, недавно против него подали очередной иск в суд. Обвиняют звезду "Пиратов Карибского моря" в насилии - якобы он ударил своего коллегу по фильму "Город лжи" Грега Брукса. Произошло это в 2017 году во время съемок.

Издание Daily Mail сообщает, что адвокаты Джонни Деппа смогли достигнуть мирового соглашения по этому делу. Подробности соглашения не раскрыты, однако дело не будут расследовать, если Депп выполнит свою часть обязательств.

Как добавляет издание, один из сценаристов фильма "Город лжи" Эмма Данофф заявила, что обвинения Брукса - ложь. Женщина вспомнила, что между актерами действительно была словесная перепалка на почве того, что Брукс оскорбил чернокожую бездомную женщину. Но Депп лишь словестно за нее заступился, драки не было.

Напомним, это не единственное судебное заседание с Деппом. Весной этого года он участвовал в судебных разбирательствах со своей экс-супругой Эмбер Херд. Суд признал, что Депп не поднимал на нее руку.

Также УНИАН писал, что Джонни Депп после суда над Эмбер Херд пожертвовал детским больницам 800 тысяч долларов.

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