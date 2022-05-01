Актуальную военную драму украинского кинорежиссера Ахтема Сеитаблаева в мае покажут на одном из крупнейших кинорынков Европы — Marché du Film в рамках Международного Каннского кинофестиваля.
Об этом сообщила команда фильма в Facebook.
Сообщается, что накануне полномасштабного вторжения РФ в Украине генеральный продюсер и режиссер ленты Ахтем Сеітаблаєв вместе с командой в рамках Зимнего Кинорынка ОМКФ представил рабочие материалы фильма.
Отмечается, что в основу сюжета военной драмы "Мирный-21" легла реальная история 2014 года о бойцах Луганского пограничного отряда, которых сепаратисты и российские спецслужбы безрезультатно пытались заставить предать свою страну.
Напомним, ранее было названо топ - 5 фильмов, которые стоит посмотреть украинцам во время войны.