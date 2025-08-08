Премьера ситкома запланирована на 4 сентября.

Стриминговый сервис Peacock показал официальный трейлер предстоящего ситкома "The Paper" ("Газета"), который является спин-оффом сериала "Офис".

В ролике показаны сотрудники редакции и новый главный редактор Нед Сэмпсон, который присоединяется к команде Toledo Truth Teller. Мужчина хочет воплотить свои идеи по улучшению работы издания и бороться с сокращением бюджета. Но как его воспримут коллеги и удастся ли что-то изменить - можно будет увидеть уже с 4 сентября.

К слову, над "The Paper" работали Грег Дэниелс и Майкл Коман, которые являются шоураннерами, исполнительными продюсерами и сценаристами ленты. Также к ним присоединился исполнительный продюсер Рики Джервейс. Именно он является автором оригинального "Офиса". В съемках принимали участие такие актеры: Доналл Глисон, Сабрина Импаччиаторе, Оскар Нунез, Челси Фрей, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман и многие другие.

Что известно о сериале "Офис"

Комедийный сериал вышел впервые в марте 2005 года на канале NBC и имеет уже 9 сезонов. Позже лента стала культовой и получила более 50 наград, среди которых пять "Эмми" и "Золотой глобус".

