Руководство Warner Bros. планирует запустить 10-летний план развития киновселенной DC, чтобы она могла конкурировать с Marvel Studios от Walt Disney Co.

Американский кинорежиссер Джеймс Ганн, на счету которого франшиза "Стражи галактики" в рамках киновселенной Marvel и фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет" и сериал "Миротворец" в рамках расширенной киновселенной DC, стал сопредседателем DC Studios.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Вместе с кинопродюсером Питером Сафраном, на счету которого продвижение таких фильмов, как "Шазам!", "Аквамен", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Проклятие монахини", "Проклятие Анабель" и многие другие, Ганн теперь будет работать над развитием расширенной киновселенной DC, включающей таких супергероев, как Супермен, Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамен, Флэш и других.

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Сообщается, что исполнительный директор кинокомпании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, планирует ввести 10-летний план развития киновселенной DC, чтобы она могла конкурировать с Marvel Studios от Walt Disney Co. Именно за это направление будут отвечать Ганн и Сафран.

Путь Джеймса Ганна к DC

Ныне 56-летний Джеймс Ганн дебютировал в кино как соавтор черной комедии "Тромео и Джульетта" 1997 года, которая пародировала известное произведение Шекспира. Позже он в основном работал как сценарист, в том числе над такими фильмами как "Скуби-Ду" (2002) и "Рассвет мертвецов" (2004). К режиссуре он вернулся в 2006 году, сняв научно-фантастическую черную комедию "Слизняк".

До 2014 года Ганн оставался "нишевым" режиссером, пока его не пригласили снять "Стражей галактики" для Marvel Studios. В 2017 году он выпустил вторую часть франшизы, а также участвовал в написании двух последних частей "Мстителей" (2018 и 2019 годы).

В 2018 году Ганн был уволен Disney с должности режиссера франшизы "Стражи галактики" за свои посты в Twitter 2009-2010 годов, в которых он активно шутил про педофилию, СПИД и прочие аморальные вещи. Позже его все же вернули для съемок рождественского спецэпизода "Стражей галактики", который выйдет в ноябре 2022 года, и третьей части "Стражей галактики", которая выйдет в мае 2023 года и завершит франшизу.

Спором Ганна с Disney решил воспользоваться главный конкурент Marvel Studios в нише экранизации комиксов, пригласив режиссера перезапустить франшизу "Отряд самоубийц" после ее первого провального запуска в 2016 году. По итогу летом 2021 года вышел фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет", который получил положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. В начале 2022 года Ганн выпустил на HBO Max спинофф фильма – сериал "Миротворец", который также имел большой успех. Сейчас режиссер начал работу над вторым сезоном сериала. Также он не исключает съемки еще одного сериала о каком-то другом персонаже из "Отряда самоубийц".

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