"Белый шум", "Соседка" и рождественские комедии: что посмотреть на выходных

Традиционно последняя предновогодняя неделя выплеснет на киноманов последнюю волну праздничных фильмов. В частности, в кинотеатрах покажут сразу три романтические комедии-украинскую " соседка "с Ксенией Мишиной, французскую" шампанского!"и канадскую "Рождественские каникулы". Онлайн, тем временем, выйдет сатирическая комедия "Белый шум" с Адамом Драйвером и Гретой Гервиг и несколько рождественских комедий из разных стран. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Соседка

Сусідка (Украина, 2022)

В центре сюжета этой романтической комедии – заядлый холостяк Петр, который поспорил со своим лучшим другом, что сможет прожить месяц с женщиной под одной крышей. Так в его квартире появляется Вероника – элегантная учительница музыки, которая только что ушла от мужа-тирана. Однако ставки растут, когда Петр узнает о детях Вероники...

Главные роли в фильме исполнили звезда "Крепостной" и первая "холостячка" Ксения Мишина и Артемий Егоров ("Захар Беркут", "Генделик").

Фильм должен был выйти в прокат еще весной, однако война внесла свои коррективы.

Шампанского!

Champagne! (Франция, 2022)

События этой комедии будут происходить на шикарной вилле, куда компания старых друзей собирается по приглашению одного из них. В программе: сплетни, вкусная еда и много шампанского. Но главная новость вечера – организатор вечеринки – убежденный холостяк, наконец решил жениться. Поэтому и устроил эту вечеринку, чтобы познакомить всех со своей будущей женой, которая неожиданно для всех оказывается совсем молодой девушкой, а ее поведение вызывает ненависть, гнев и удивление гостей вечеринки. Чем крепче становится градус событий, тем сложнее гостям воспринимать выбор друга.

В мировой прокат фильм вышел летом 2022 года и получил посредственные отзывы.

Рождественские каникулы

The Christmas Retreat (Канада, 2022)

Жертвуя отдыхом ради карьеры, главная героиня фильма получает "бонус" в виде одиночества – отношения с парнем рушатся, не выдержав конкуренции с непрерывной работой. Глядя на то, как дочь разрушает свою личную жизнь, мать решает поехать с ней туда, где девушка сможет переоценить свои ценности и просто отдохнуть от большого города. Оказавшись в уютном поместье посреди леса, героиня сталкивается с кучей раздражающих правил и не менее высокомерным соседом. Им обоим придется выдержать бремя сосуществования в эти предновогодние дни и ощутить на себе магию превращения этого удивительного праздника.

В мировой прокат фильм вышел в октябре 2022 года и получил неплохие отзывы.

Тигр и я

Il ragazzo e la tigre (Италия, 2022)

Этот приключенческий фильм расскажет о мальчике-сироте, который в долине Гималаев спасает бенгальского тигренка от безжалостных браконьеров. После этого герои вместе отправляются в Бутан в монастырь Такцанг, известный как "гнездо тигрицы". После вторжения Китая в Тибет этот монастырь стал убежищем буддистских монахов и местом защиты хищников из семейства кошачьих.

В мировой прокат фильм вышел в октябре 2022 года и имеет скорее положительные отзывы.

Моя проблемная фея

My Fairy Troublemaker (Германия, Люксембург, 2022)

В центре сюжета этого семейного анимационного фильма – интересная и дерзкая фея Виолетта, которая потерялась в мире людей. Для того, чтобы найти путь обратно в сказочный мир, она объединяется с человеческой девочкой Макси и узнает о своем истинном предназначении.

Мультфильм впервые был представлен осенью 2022 года и имеет довольно неплохие отзывы.

Белый шум

White Noise (США, 2022)

30 декабря Netflix выпустит фильм "Белый шум" от режиссера Ноа Баумбаха ("Госпожа Америка", "Истории семьи Мейровиц", "Брачная история") по одноименному сатирическому роману Дона Делилло 1985 года.

Фильм расскажет о профессоре Джеке Глэдни, который изучает Адольфа Гитлера в вымышленном "Колледже на холме". Он женат и воспитывает четверых детей-подростков, которые не всегда хорошо ладят между собой. Однако их обычная жизнь меняется, когда неподалеку происходит "воздушное токсическое событие" – катастрофическая железнодорожная авария, которая обрушивает химические отходы на их город.

Главные роли в фильме исполнили Адам Драйвер ("Звездные войны", "Последняя дуэль", "Брачная история", "Дом Gucci") и Грета Гервиг ("Римские приключения", "Госпожа Америка", "Джеки"). Также в фильме сыграли Рэффи Кэссиди ("Мрачные тени", "Убийство священного оленя"), Дон Чидл ("Железный человек", "Ирландец", "Одиннадцать друзей Оушена"), Ларс Айдингер ("Персональный покупатель", "Матильда", "На высоте") и другие.

Премьера "Белого шума" состоялась на Венецианском кинофестивале 2022 года, где его выбрали фильмом открытия. Фильм получил противоречивые отзывы – от одобрительных до смешанных. Критики хвалили актерскую игру, юмор и звук, однако имели вопросы к сценарию.

Ночь в детсаду

A Night at the Kindergarten / Noc w przedszkolu (Польша, 2022)

В центре этой черной комедии – молодой мужчина, который во время подготовки рождественского спектакля на родительском совете детсада узнает, что 5-летнего сына его девушки хотят исключить из учебного заведения. Сначала мужчина решает вступиться за малыша из корыстных побуждений, однако впоследствии он уже бросает вызов причудливой системе родительских отношений в детском саду и попадает в настоящий ад.

Фильм выйдет 28 декабря на Netflix.

С кем Новый год встретишь...

Stuck with you (Франция, 2022)

Эта романтическая комедия расскажет о двух незнакомцах, которые по дороге на новогоднюю вечеринку застряли в лифте и обнаружили, что они соединены неожиданным образом.

Фильм выйдет 28 декабря на Netflix.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс.

Еще одно препятствие на пути киноманов – отключение электроэнергии. В некоторых кинотетрах есть генераторы, поэтому фильмы показывают и во время отключений света, однако большинство, к сожалению, такой роскошью не располагают. Тогда действует аналогичная система обмена билетов, как в случае с воздушными тревогами.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы декабря 2022 года – на этой неделе Netflix выпустит мини-сериал "Измена" с Чарли Коксом и Ольгой Кириленко. Вас также могут заинтересовать сериальные новинки января 2023 года.

Марина Григоренко