Знаменитая стилистка и основательница Beachwaver Co Сара Потемпа назвала лучшие прически и стрижки для круглого лица, особенно для женщин старше 50 лет, пишет Parade.

"Удачная прическа может визуально удлинить, сузить, выделить контуры, смягчить черты или даже приподнять лицо - а иногда и все сразу. Круглые лица, например, часто незаслуженно считают сложными для укладки, но это, скорее, миф. Такая форма лица на самом деле прекрасно сочетается со множеством причёсок. Главное - найти баланс", - говорится в публикации.

Вот какие стрижки и прически для круглого лица назвала стилистка:

Косая челка. В косой челке есть что-то по-настоящему гламурное. Такой элемент прически способен полностью изменить образ, особенно если у вас круглое лицо. По словам специалиста, косая челка визуально разбивает ширину и создает привлекательные углы. Благодаря диагональной линии челки создается иллюзия более вытянутой овальной формы. Стилистка советует сушить челку с помощью круглой щетки и придавать объем, направляя волосы в противоположную сторону от роста.

Удлиненный боб. Как отметила Потемпа, боб с легкими слоями и прядями, обрамляющими лицо, может зрительно сузить щеки и смягчить округлость, не добавляя лишнего объема.Такая стрижка создает форму и структуру, не утяжеляя образ.

Объемная укладка. Такая укладка не только выглядит эффектно, но и помогает визуально вытянуть лицо, добавляя высоту и форму. Стилистка посоветовала, как лучше всего делать укладку: начните с нанесения мусса для объема на влажные волосы, затем высушите, акцентируя внимание на корнях. После этого используйте щипцы с круглой насадкой, как при традиционной накрутке на бигуди, и дайте каждой пряди остыть, прежде чем расчесывать - для создания мягкой, воздушной текстуры.

Небрежные пляжные волны. Помимо "крутого" эффекта, такая укладка на самом деле является отличным скульптурным приемом для круглого лица. Мягкая текстура помогает визуально вытянуть лицо, направляя взгляд вниз. Главное здесь - направление: завивка от лица открывает скулы и подчеркивает линию челюсти, придавая мягкий лифтинг-эффект.

Текстурированное пикси. Такая стрижка обладает внушительным стайлинг-потенциалом, особенно для круглых лиц. Поднятая макушка создает иллюзию более удлиненного и структурированного силуэта. А рваные, многослойные концы придают нужную "остроту", делая образ стильным.

Объемный боковой пробор. Иногда, чтобы полностью изменить образ, достаточно просто поменять пробор. Хотя в последние годы центральный пробор доминировал, глубокий боковой - это тот самый стайлинг-прием, который требует минимальных усилий, но дает мощный визуальный эффект. Как объяснила стилистка, глубокий боковой пробор смещает визуальную симметрию лица, подчеркивает скулы и линию челюсти, а также моментально добавляет драмы и объема.

Длинные слои. Что может быть более универсальным и элегантным, чем длинные струящиеся слои? Это классика, идеально подходящая для круглых лиц. Такая стрижка добавляет форму и баланс, не укорачивая длину, отметила Потемпа. Естественное движение волос направляет взгляд вниз, визуально удлиняя силуэт, а слои добавляют объем и динамику. Кроме того, длинные слои прекрасно сочетаются с мягкими волнами, которые легко создать. Просто накрутите волосы на щипцы с широким диаметром, затем аккуратно расчешите - и получите гладкую, плавную укладку.

