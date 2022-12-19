В мировой прокат фильм об "отце" атомной бомбы выйдет 21 июля 2023 года.

Кинокомпания Universal Pictures выпустила первый трейлер биографического фильма "Оппенгеймер" (Oppenheimer) от режиссера Кристофера Нолана ("Начало", "Интерстеллар", "Дюнкерк", "Тенет") о физике Роберте Оппенгемере, которого называют "отцом" атомной бомбы.

Сценарий фильма основан на книге Кая Берда и Мартина Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера", вышедшая в 2005 году. Материал для книги они собирали в течение 20 лет.

Сюжет картины, вероятно, будет разворачиваться вокруг так называемого "Манхэттенского проекта" – программы разработки ядерного оружия в США, осуществление которой началось в сентябре 1942 года. В рамках проекта были созданы три атомные бомбы: плутониевая "Тринити" (взорвана при первом ядерном испытании вблизи Аламогордо), урановая "Малыш" (сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 года) и плутониевая "Толстяк" (сброшена на Нагасаки 9 августа 1945 года). Проектом руководили американский физик Роберт Оппенгеймер и генерал Лесли Гроус инженерного корпуса Армии США. Программа была рассформирована в 1947 году.

Роль Роберта Оппенгеймера в фильме исполнил ирландский актер Киллиан Мерфи ("Начало", "28 дней спустя", "Завтрак на Плутоне", "Острые козырьки"). Эмили Блант ("Тихое место", "Круиз по джунглям") сыграла его жену Кэтрин, а Мэтт Дэймон ("Умница Уилл Хантинг", "Одиннадцать друзей Оушена", "Марсианин") – директора Манхэттенского проекта генерал-лейтенанта Лесли Гроуса.

Также в фильме сыграли Роберт Дауни-младший ("Железный человек", "Мстители", "Шерлок Холмс"), Флоренс Пью ("Черная вдова", "Солнцестояние", "Чудо"), Рами Малек ("Не время умирать", "Дьявол в деталях", "Богемная рапсодия"), Джош Хартнетт ("Гнев человеческий", "Перл Харбор", "Город грехов"), Дейн Де Гаан ("Убей своих любимых", "Новый Человек-паук 2: Высокое напряжение", "Валериан и город тысячи планет") и много других известных актеров.

В мировой прокат новый фильм Кристофера Нолана выйдет 21 июля 2023 года.

Как сообщал УНИАН, ранее кинокомпания Warner Brothers представила первый тизер будущей романтической комедии "Барби" (Barbie) с Марго Робби ("Я, Тоня", "Отряд самоубийц", "Вавилон") и Райаном Гослингом ("Драйв", "бегущий по лезвию", "Серый человек") в главных ролях.

Вас также могут заинтересовать новости: