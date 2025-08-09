Представители Книги рекордов Гиннеса объяснили свой выбор.

Известная американская кантри-певица Долли Партон, которая ранее выразила свою поддержку Украине, стала иконой Книги рекордов Гиннеса.

Как сообщает пресс-служба организации, такой титул легендарная артистка получила по случаю празднования 70-летия Книги. На днях ей вручили сертификат в студии в Нэшвилле, штат Теннесси.

"Честно говоря, трудно представить кого-то, кто заслуживает этого больше. Благодаря написанию некоторых из самых известных мировых хитов, потрясающему голосу и яркому сценическому присутствию, ролям в известных фильмах, а также тому, как она поддерживает и подбадривает других артистов, ее репутация во всем мире не имеет себе равных. Проще говоря, нет никого, кто может сравниться с Долли Партон", - отмечают представители Книги рекордов Гиннеса.

Видео дня

Что известно о Долли Партон

Долли является певицей, актрисой, автором песен и продюсером. Она написала более 3000 композиций, а суммарное количество ее проданных записей превышает 100 млн долларов. Наиболее известные песни Партон - "Hello, I'm Dolly", "I Will Always Love You", кавер которой в исполнении Уитни Хьюстон стала международным хитом. За свою творческую карьеру 79-летняя певица получила 11 рекордов, а в конце 70-х годов получила первую премию "Грэмми". В ноябре 2022 года исполнительница была введена в Зал славы рок-н-ролла.

Напомним, ранее стало известно, что легендарная группа The Rolling Stones работает над новым альбомом.

Вас также могут заинтересовать новости: