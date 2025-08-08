Рассказываем, будут ли длинные выходные на День Независимости - праздник в этом году приходится на воскресенье.

24 августа Украина отметит 34-ю годовщину своей независимости. Согласно украинскому законодательству, День Независимости в мирное время является официальным выходным. Если праздник выпадает на выходной день - как в этом году - выходной переносится на следующий после него рабочий день. Однако в условиях военного положения этот порядок меняется. Рассказываем, будут ли дополнительные выходные на День Независимости Украины в 2025 году.

Как будут выходные на День Независимости 2025 - сколько дней отдыхаем

Как уже говорили выше, согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, День Независимости - это государственный праздник, который в мирное время всегда является выходным. В случае же, если праздник приходится на субботу или воскресенье - то есть, выходные дни, тогда праздничный выходной переносится на понедельник и в украинцев появляется дополнительный день отдыха (статья 67 Кодекса законов о труде).

По сути, так должно было бы быть и в этом году: так как День Независимости 24 августа мы будем отмечать в воскресенье, то у нас должны были бы быть длинные выходные - суббота, воскресенье и понедельник, с 23 по 25 августа. Однако из-за действия военного положения нормы статей 67 и 73 Кодекса законов о труде временно приостановлены.

Это значит, что выходного в понедельник, 25 августа, не будет. Для тех же, кто работает посменно, не будет выходного и на День Независимости - это будет обычный рабочий день.

В то же время за работодателями в частных компаниях остается право самостоятельно предоставлять своим работникам выходные и дополнительные дни отдыха.

