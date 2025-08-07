Рассказываем, как очистить память на телефоне, не удаляя дорогие сердцу фото и видео.

Чтобы освободить память на телефоне, не обязательно жертвовать фотографиями или видео. Хотя кажется, что именно они занимают львиную часть места в гаджете, но на самом деле можно обойтись "малой кровью" и при этом освободить десятки гигабайт. Рассказываем, как это сделать.

Как освободить память устройства, не удаляя видео и фото - 5 верных способов

Как уже говорили выше, есть несколько вариантов очистить память телефона. Итак, вот что нужно сделать.

Очистить кэш приложений

Различные приложения на телефоне, типа того же Instagram и TikTok, а также браузеры имеют свойство собирать "мусор" - кэш, то есть, часть когда-то полезной, а сейчас устаревшей информации.

Видео дня

Как это сделать на Android: зайти в "Настройки" - выбрать "Приложения"/"Программы" - выбрать нужное приложение – затем "Хранилище" - "Очистить кэш".

Как сделать на iPhone: зайти в "Настройки" - "Основные" - "Хранилище" - "Удалить или переустановить" приложения, которые особо "тяжелые" (для этого нужно просто посмотреть, какое занимает очень много места). Приложения загрузятся или переустановятся уже без кэша".

Удалить дубли файлов и загрузок

Здесь придется "пошерстить" папку "Загрузки" с тем, чтобы найти одинаковые фото, установщики или PDF-файлы. Это можно сделать вручную или же с помощью приложений Files by Google (для Android) и Gemini Photos (для iPhone).

Убрать то, что не смотрите и не слушаете

В телефоне могут храниться музыкальные треки, фильмы и подкасты, которые были скачаны и уже прослушаны и просмотрены или же до них "руки не дошли". Если есть что-то, к чему они не дошли уже много месяцев – удаляйте безжалостно. Заодно можно почистить сохраненные в YouTube и TikTok видео (если они были сохранены при загрузке).

Почистить мессенджеры

Telegram, Viber, WhatsApp - это все, безусловно, полезные штуки, но у них также есть свойство накапливать "мусор". Поэтому время от времени им нужно чистить кэш.

Как это сделать в Telegram: зайти в "Настройки" - "Данные и память" - "Использование памяти" - "Очистить кэш". Можно также настроить автоматическое удаление кэша через "Хранить медиа" (например, хранить неделю).

В Viber: зайти в "Ещё" (⋯) – "Настройки" - "Общие" - "Использование памяти" - "Очистить кэш".

В WhatsApp: также зайти в "Настройки" - "Хранилище и данные" - "Управление хранилищем".

Удалить приложения, которые не используются

Если на телефоне есть неиспользуемые приложения (например, скачали, но потом забыли), то их также можно смело удалять.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать, чтобы телефон меньше заряжался - что советует эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: